Prognoza meteo azi, 1 martie 2026: Sudul României, între ger matinal și soare primăvăratic

Prognoza meteo azi, 1 martie 2026. Vremea în România va fi caracterizată de un început de primăvară timid: dimineți reci cu temperaturi negative, alternând cu după-amieze mai blânde și perioade cu soare în mare parte din țară. Meteorologii estimează că temperaturile medii vor fi apropiate sau ușor peste valorile normale pentru această perioadă, dar nopțile și diminețile vor rămâne încă geroase în multe zone.

Vremea în România

Azi 1 martie 2026, vremea în România va păstra farmecul începutului de primăvară: dimineți reci și după-amieze mai blânde, cu cer variabil și soare în multe regiuni. Regimul termic va fi apropiat sau ușor peste valorile normale pentru această perioadă, dar dimineața și seara vor rămâne friguroase în majoritatea zonelor. Dacă planifici activități în aer liber, rămâi cu un strat mai gros de haine pentru primele ore ale zilei, însă după-amiază vei simți o îmbunătățire plăcută a vremii pe întreg teritoriul.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va începe dimineața cu temperaturi încă destul de scăzute și posibil ceață în zonele joase. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta intervale cu soare, iar atmosfera va deveni ușor mai blândă. Nordul Carpaților va păstra o senzație de răcoare mai pronunțată.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice și sud-estice vor porni cu un aer rece de început de martie. Pe parcursul zilei, soarele va câștiga putere, dar va fi încă nevoie de îmbrăcăminte călduroasă în prima parte a zilei. Spre seară, valorile termice vor rămâne moderate pentru această perioadă a anului.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi rece dimineața, apoi se vor resimți mai bine temperaturile în timpul zilei, cu cer predominant senin sau variabil. Vântul va rămâne slab spre moderat, fără fenomene meteo semnificative.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, vremea este mai rece în prima parte a zilei, dar soarele și cerul mai liber vor face ca maxi­mele să fie ceva mai confortabile după orele de prânz. Regimul termic va fi ușor peste medie în unele zone.

Centrul țării și zona Carpaților

Centru și Carpații vor avea dimineți geroase, în special în depresiunile montane. Ziua va aduce o ameliorare termică, însă în zonele montane înalte rămâne rece și posibil cu resturi de zăpadă sau brumă.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea și litoralul Mării Negre vor avea o dimineață rece, dar temperaturile nu vor coborî drastic. Vântul dintre mare și uscat poate accentua senzația de răcoare, iar cerul va fi mai mult senin, cu unele nori rari.

Vremea în marile orașe

București

Capitala va avea o dimineață cu aer rece, urmată de o zi în care temperaturile vor crește ușor. Vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și momente însorite. Minima va coborî până între -3°C și 0°C, iar maxima se va situa între +10°C și +12°C.

Cluj-Napoca

În Cluj, cerul va fi variabil, cu perioade însorite după primele ore ale dimineții. Temperaturile vor porni de la valori reci, dar vor crește până între -2°C și +12°C, făcând astfel ziua plăcută pentru începutul de martie.

Timișoara

Vestul țării, reprezentat de Timișoara, va avea un început de zi rece și o după-amiază blândă, cu maxime termice estimate între -1°C și +14°C. Cerul va fi variabil, fără precipitații importante.

Iași

Iași va porni cu o dimineață rece și posibil cu ceață în zori, dar va avea apoi o zi mai blândă. Temperaturile se vor situa între -3°C și +11°C, cu cer variabil și intervale însorite.

Craiova

În sud-vest, Craiova va avea dimineață rece, urmată de o zi cu cer variabil și temperaturi de între -2°C și +9°C. Vântul va fi slab, iar vremea în general stabilă.

Constanța

Pe litoral, în Constanța, dimineața va fi răcoroasă, dar nu extrem de friguroasă. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne senină sau cu câțiva nori, cu temperaturi estimate între -1°C și +8°C. Briza mării poate accentua senzația de răcoare.

Brașov

Muntenia și centrul țării întâlnesc temperaturi reci dimineața la Brașov, în special în zonele înalte. După orele prânzului, cerul variabil va permite încălzirea aerului până la între -3°C și +11°C, dar va rămâne rece comparativ cu regiunile de câmpie.

