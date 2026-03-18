Prognoza meteo azi, 18 martie 2026. Brumă în Transilvania: temperaturile scad sub zero în depresiunile intramontane

De: Paul Hangerli 18/03/2026 | 05:30
Dimineața reapare bruma, sursa-pexels.com

Conform ANM, după o perioadă mai caldă, vremea se răcește vizibil în toată România. Temperaturile scad, mai ales dimineața și noaptea, iar instabilitatea atmosferică aduce ploi slabe izolate. Vestul rămâne ușor mai blând, dar în centru, est și zonele montane se resimte cel mai bine revenirea la un regim termic mai rece, specific lunii martie.

Vremea intră într-un proces de răcire la nivelul întregii țări, după zilele mai calde din prima parte a săptămânii. Temperaturile maxime vor coborî în general între 8 și 15°C, iar minimele se vor situa între -2 și 5°C, cu valori mai scăzute în depresiuni. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a zilei.

Vremea de azi în România

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, temperaturile vor fi în scădere față de zilele anterioare, cu maxime de 12–15°C. Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare spre seară. Izolat pot apărea ploi slabe, semn al schimbării de masă de aer.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, inclusiv Muntenia, valorile termice vor atinge 10–14°C, iar minimele vor coborî spre 0–4°C. Cerul va deveni treptat mai noros, iar ploi slabe sunt posibile local, în special spre seară.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, maximele vor fi de 11–15°C, dar cu tendință de răcire. Vremea va rămâne relativ stabilă în prima parte a zilei, însă norii se vor înmulți treptat, iar izolat pot apărea precipitații.

Est și Nord-Est

În Moldova și nord-est, răcirea va fi mai resimțită. Maximele vor fi de 9–14°C, iar minimele pot coborî până la 0 sau chiar -2°C în zonele depresionare. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe trecătoare.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de 9–13°C și minime între -3 și 2°C. La munte, valorile vor fi reduse, iar precipitațiile pot apărea sub formă mixtă.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral, vremea va fi mai rece decât în restul țării, cu maxime de 10–13°C și minime de 1–5°C. Cerul va fi variabil, iar vântul poate avea ușoare intensificări.

Vremea de azi în București

În București, vremea se răcește ușor. Temperatura maximă va fi de aproximativ 12–14°C, iar minima va coborî spre 2–3°C. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară sunt posibile ploi slabe și intensificări ale vântului, în contextul schimbării vremii.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: maxime de 11–13°C, minime de 0–2°C, dimineți reci
  • Timișoara: maxime de 13–15°C, minime de 3–5°C
  • Iași: maxime de 10–13°C, minime de 0–2°C
  • Craiova: maxime de 12–15°C, minime de 2–4°C
  • Constanța: maxime de 10–12°C, minime de 4–6°C
  • Brașov: maxime de 9–12°C, minime de -2–0°C, posibil brumă

Valorile reflectă răcirea anunțată de ANM pentru această perioadă, cu temperaturi mai apropiate de normal sau ușor sub acestea în unele zone.

CITEȘTE ȘI:  ANM a anunțat cum va fi vremea de Florii și de Paște. Prognoza meteo până la mijlocul lui aprilie

Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru

