ANM a anunțat cum va fi vremea de Florii și de Paște. Prognoza meteo până la mijlocul lui aprilie

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 martie – 13 aprilie. Specialiștii anunță temperaturi ușor mai ridicate decât normalul, în prima parte a perioadei, și precipitații deficitare în mai multe regiuni.

În perioada 16-23 martie, vor fi temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în regiunile vestice, nordice și la munte. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice lunii martie.

Potrivit specialiștilor, precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României în această săptămână. Nu sunt așteptate cantități considerabile de ploi sau ninsori în nicio regiune.

„La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice diurne se vor situa peste normele perioadei în aproape toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și la munte. Regimul pluviometric va fi deficitar, dar în vestul țării vor fi ploi slabe în Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 grade pe litoral și 17–18 grade în vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. O răcire este prognozată de meteorologi în jurul datei de 18 martie”, susțin specialiștii ANM.

Între 23-30 martie, ANM estimează temperaturi care vor depăși ușor valorile normale în cea mai mare parte a țării. Excepție fac regiunile sudice și sud-estice, unde vremea va fi în parametri normali pentru această perioadă.

Totuși, deficitul de precipitații se va menține în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de ploi vor fi apropiate de cele normale.

În intervalul 30 martie-6 aprilie, temperaturile medii vor fi în parametrii normali în această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi și el echilibrat, fără abateri semnificative în nicio regiune. Potrivit specialiștilor, este prima săptămână din prognoză fără anomalii termice sau precipitații deficitare.

Vreme frumoasă de Paște

Paștele ortodox cade pe 12 aprilie, iar estimările meteorologilor aduc o veste bună. Surpriza plăcută a acestei prognoze: nu sunt așteptate fenomene extreme sau abateri semnificative pentru weekendul pascal.

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi și ele în jurul valorilor obișnuite în majoritatea regiunilor. Practic, un Paște liniștit, fără vreme capricioasă.

