Europa se pregătește pentru o vară extremă: Super El Niño ar putea aduce fenomene meteo severe

De: Elisa Tîrgovățu 12/03/2026 | 14:35
Sursa foto: Pixabay

Se preconizează o schimbare majoră a vremii la nivelul întregului glob. Astfel, fenomenul La Niña, care a durat mai mulți ani, se destramă și lasă loc pentru un El Niño în plină dezvoltare. Potrivit celor mai recente analize oceanice, urmează să aibă loc o încălzire semnificativă în Pacificul Tropical, semnalând apariția unui eveniment puternic, care ar putea ajunge chiar la statutul de Super El Niño până la sfârșitul anului curent.

Conform Severe Weather, fenomenul este declanșat de rafale puternice de vânt dinspre vest și de un val oceanic Kelvin uriaș, care se ridică acum în Pacificul de Est. O astfel de încălzire intensă a apei din Pacificul tropical poate modifica fundamental curenții de jet globali. În acest mod, poate declanșa un efect de domino care afectează America de Nord, Europa și restul planetei.

Cum va fi influențată vremea la nivel global

ENSO, prescurtare de la El Niño Southern Oscillation, semnifică oscilațiile naturale ale temperaturii oceanului în regiunea ecuatorială a Pacificului. Această zonă alternează între faze reci (La Niña) și calde (El Niño) la intervale de 1–3 ani. La Niña – faza rece, asociată cu răcirea apelor din Pacific, modifică circulația globală și poate aduce precipitații și temperaturi mai scăzute în anumite regiuni. El Niño – faza caldă, care încălzește apele Pacificului și poate declanșa schimbări majore în circuitele atmosferice și în tiparele climatice globale.

Sursa foto: Pixabay

În ultima vreme, mai multe rafale de vânt dinspre vest au dizolvat treptat anomalile reci ale La Niña. Așa au avut ca efect încălzirea rapidă a oceanului tropical. Temperaturile medii ale suprafeței oceanului în regiunea ENSO sunt deja pozitive. Cel mai mare efect se resimte în Pacificul de Est, unde temperaturile depășesc cu aproape 2°C valorile normale.

Un val oceanic Kelvin masiv, care transportă căldură din adâncime către suprafață, accelerează procesul. Acesta pregătește scena pentru un Super El Niño în 2026.

Temperaturi peste media normală

Cu toate că El Niño se va instala abia spre sfârșitul anului, primele efecte ale acestui fenomen ar putea fi resimțite chiar în vara lui 2026.

În Europa, previziunile arată temperaturi peste medie în centrul și nordul continentului. Partea de vest va avea temperaturi apropiate de normal. În SUA și Canada, se estimează temperaturi normale sau ușor sub medie în nord-estul Americii de Nord și temperaturi mai ridicate în regiunile nord-vestice și sudice.

Dacă fenomenul va ajunge la nivel de Super El Niño, consecințele asupra vremii globale vor fi considerabile. Astfel, va crește frecvența și intensitatea inundațiilor, secetelor și furtunilor în mai multe regiuni. În același timp, vor avea loc perturbări în agricultura globală, aprovizionarea cu apă și energie, din cauza schimbărilor în precipitații și temperaturi.

