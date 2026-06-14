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S-a sfințit biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali din Pipera. Imagini de la marele eveniment

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 09:46
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Gigi Becali a fost în centrul atenției la ceremonia de sfințire a catedralei pe care a finanțat-o în Pipera, în orașul Voluntari. Avem imagini de la evenimentul care a marcat un moment important pentru omul de afaceri, considerat principalul susținător al proiectului religios început în urmă cu mai mulți ani.

Îmbrăcat într-un costum elegant, patronul FCSB a participat la slujbă alături de membrii familiei sale și de reprezentanții Bisericii. Ceremonia de sfințire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și a început încă de la primele ore ale dimineții, reunind numeroși credincioși veniți să asiste la eveniment.

Lucrările nu au fost finalizate complet

Lăcașul de cult reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate de Gigi Becali, valoarea proiectului fiind estimată la aproximativ 10 milioane de euro. Deși biserica poate găzdui de acum înainte slujbe religioase, lucrările nu sunt complet finalizate. La exterior se observă încă schele și zone aflate în amenajare, iar ceremonia finală de târnosire este programată să aibă loc după încheierea tuturor lucrărilor.

Povestea acestei construcții a început în 2008, când Gigi Becali a făcut o promisiune înaintea unui meci important disputat de FCSB în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat atunci că va ridica o biserică dacă echipa va reuși să obțină calificarea în grupele competiției. Proiectul a prins contur ani mai târziu, iar lucrările efective au debutat în 2020.

La eveniment au participat peste o sută de credincioși, însă accesul în interiorul bisericii a fost rezervat familiei și apropiaților. Ceilalți participanți au urmărit slujba din curtea lăcașului de cult, unde a fost amplasat un ecran de mari dimensiuni.

Printre invitați s-au numărat mai multe persoane apropiate lui Gigi Becali, inclusiv fostul fotbalist Adrian Iencsi, Teia Sponte și fostul arbitru Alexandru Tudor. Un detaliu remarcat de participanți a fost decorul floral special pregătit pentru ceremonie, aranjamentele fiind realizate sub forma unor cruci, în acord cu semnificația religioasă a momentului.

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