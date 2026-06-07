Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman, la moțul fiului lui Ianis Hagi. Primele imagini de la eveniment

Zi importantă în familia lui Ianis Hagi, care a marcat un moment cu totul special: petrecerea de moț a băiețelului său. Evenimentul a reunit rude, prieteni apropiați și figuri cunoscute din fotbalul românesc, într-un cadru pregătit cu atenție și discreție.

Primele imagini apărute pe rețelele sociale arată o atmosferă elegantă, cu decoruri elaborate, aranjamente florale și ținute atent alese de invitați. Fotografiile publicate de participanți au atras rapid atenția internauților, interesați de modul în care familia Hagi a ales să marcheze tradiția. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman, la moțul fiului lui Ianis Hagi

Printre cei prezenți s-au numărat Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman. Cei trei au fost surprinși împreună, într-o ipostază relaxată, îmbrăcați în costume elegante: Gigi Becali în alb, Denis Drăguș în bleu deschis, iar Florinel Coman în nuanțe bej. Imaginile au circulat rapid online și au generat numeroase reacții, având în vedere notorietatea invitaților.

Pentru familia Hagi, momentul tăierii moțului are o semnificație aparte. Deși Ianis Hagi își protejează de obicei viața personală și evită expunerea excesivă, evenimentul dedicat fiului său a fost o ocazie în care apropiații s-au reunit pentru a celebra alături de el și de soția sa, Elena.

Primele imagini de la eveniment

Pe măsură ce invitații continuă să posteze imagini și detalii, rămâne de văzut ce alte nume cunoscute au participat la petrecere și cum s-a desfășurat întreaga zi.

Ianis Hagi a vorbit despre emoția momentului, subliniind importanța familiei în viața sa.

„Este o zi specială pentru noi. Ne-am dorit să avem un copil și suntem binecuvântați. Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine și cum am spus, să fim sănătoși și prețuim cel mai mult familia”, a declarat fotbalistul.

Elena Hagi a completat, descriind experiența maternității ca fiind una unică.

„Este cea mai frumoasă experiență de până acum și suntem complet recunoscători pentru tot ce trăim”, a spus aceasta.

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