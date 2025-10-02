Nu e o glumă! Câți lei costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul băiețelului ei

Soția lui Ianis Hagi s-a recuperat spectaculos după naștere. Deși nu au trecut nici două luni de când a născut, Elena arată impecabil. Mai mult decât atât, la botezul băiețelului său, ea a purtat o rochie mulată, care i-a pus în valoare silueta. Ei bine, pentru această ținută, partenera de viață a fotbalistului a scos din buzunar o sumă uriașă de bani. Află, în articol, cât a costat rochia aleasă special pentru creștinarea micuțului Giorgios!

În data de 20 august 2025, Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată. Acum, la o lună și jumătate distanță de la naștere, fiul și nora lui Gheorghe Hagi și-au creștinat micuțul într-un cadru special. Cei doi au decis să țină secret totul, motiv pentru care botezul a avut loc departe de ochii curioșilor. Totuși, în urmă cu o zi, au împărtășit mai mule imagini de la eveniment.

Cât a costat rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului său

În imaginile publicate în mediul online, Elena și Ianis Hagi s-au afișat cu zâmbetul pe buze, semn că sunt extrem de fericiți. Ținând cont de importanța evenimentului, cei doi au ales să poarte ținute elegante, care le-au venit perfect. Proaspăta mămică pare că s-a recuperat după naștere, iar acum arată impecabil.

Elena Hagi a atras toate privirile la botezul micuțului. Soția lui Ianis Hagi a avut grijă să aleagă o rochie care să îi pună în valoare silueta, iar prețul a fost unul piperat. Potrivit site-ului oficial al brandului de la care provine creația, proaspăta mămică a scos din buzunar peste 13.000 de lei pentru această ținută.

Rochia aleasă de Elena Hagi este de culoare bleu și conține un material superior, fiind croită din crepe de mătase. De asemenea, are și un detaliu care schimbă complet înfățișarea ținutei. Este vorba despre cele două funde negre, poziționate pe umerii supradimensionați.

Ianis Hagi, despre rolul de tată

În urmă cu ceva timp, Ianis Hagi a vorbit despre postura de tată. Fotbalistul a mărturisit că îi va oferi copilului său aceeași educație de care a avut și el parte. Este pregătit să își susțină băiețelul în orice își dorește.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi înainte ca soția lui să fie însărcinată.

