Ce semnificație aparte are numele ales de Elena și Ianis Hagi pentru băiețelul lor. Micuțul a fost creștinat recent!

Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul, la nici două luni de la naștere. Cei doi au făcut publice primele imagini de la eveniment, dar au dezvăluit și numele micuțului. Află, în articol, ce semnificație aparte are!

În data de 20 august 2025, Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură să își cunoască minunea, iar visul lor s-a împlinit. Soția fotbalistului a adus pe lumea un băiețel perfect sănătos la Spitalul Clinic Sanador din București. Acum, la o lună și jumătate distanță de la naștere, fiul și nora lui Gheorghe Hagi și-au creștinat micuțul într-un cadru special.

Ce semnificație are numele ales de Elena și Ianis Hagi pentru băiețelul lor

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul. Fotbalistul și partenera sa au decis să țină secret totul, motiv pentru care botezul a avut loc departe de ochii curioșilor. În urmă cu puțin timp, cei doi au publicat și primele imagini de la eveniment.

De asemenea, proaspeții părinți au decis să împărtășească și numele pe care l-au ales pentru băiețelul lor – Giorgios Hagi. Este varianta grecească a lui Gheorghe, în română. Așadar, micuțul a fost numit după bunicul său, Gheorghe Hagi.

Giorgios se traduce prin „muncitor” sau „lucrător al pământului”. În România, a căpătat popularitate Gheorghe, numele unuia dintre cei mai prețuiți sfinți. Încă de tânăr, s-a făcut remarcat prin curajul și abilitățile sale.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost conducător al unui corp de armată și a luptat în numeroase războaie. În timpul prigoanei creștinilor, el și-a mărturisit cu tărie credința, chiar dacă a fost torturat și, în cele din urmă, executat din porunca aceluiași împărat pe care îl servise în lupte. Astfel, Sfântul Gheorghe este protectorul armatei, fiind sărbătorit în data de 23 aprilie.

În imaginile publicate în mediul online, Elena și Ianis Hagi s-au afișat cu zâmbetul pe buze, semn că sunt extrem de fericiți. Ținând cont de importanța evenimentului, cei doi au ales să poarte ținute elegante, care le-au venit perfect. Proaspăta mămică pare că s-a recuperat după naștere, iar acum arată impecabil. Un astfel de moment este special pentru părinți și va rămâne mereu în inimile lor.

