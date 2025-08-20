Acasă » Știri » Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima oară! Elena a adus pe lume un băiețel perfect sănătos

Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima oară! Elena a adus pe lume un băiețel perfect sănătos

De: Irina Rasoveanu 20/08/2025 | 16:04
Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima oară! Elena a adus pe lume un băiețel perfect sănătos
Elena și Ianis Hagi se pregătesc să devină părinți/ Sursa foto: Instagram

Bucurie mare pentru familia Hagi! Elena, soția lui Ianis, a adus pe lumea un băiețel perfect sănătos. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură să își cunoască minunea, iar acum visul lor s-a împlinit. Fotbalistul și partenera sa au devenit părinți pentru prima dată.

Ianis și Elena Hagi formează un cuplu de ani buni. În ziua de Crăciun – în 2023, cei doi s-au cununat civil, iar în vara anului trecut s-au căsătorit religios, eveniment care a ținut prima pagină a tabloidelor din România. În decembrie 2024, la mai bine de jumătate de an de la nuntă, cei doi proaspeți însurăței au aflat că vor deveni părinți. Ei bine, micuțul lor a venit pe lume miercuri, 20 august 2025.

Elena, soția lui Ianis Hagi, se află în spital de două zile

Elena Hagi a ajuns la Spitalul Clinic Sanador din București încă de luni, 18 august 2025 pentru a-și aduce pe lume băiețelul. După două zile petrecute în maternitate, soția lui Ianis Hagi a născut miercuri, 20 august 2025, potrivit România TV. Așadar, emoțiile sunt la cote maxime în familia fotbalistului.

Vestea că Elena și Ianis vor deveni părinți a adus bucurie în sufletul întregii familii, inclusiv în cel al lui Gică Hagi. „Regele” a devenit bunic pentru prima dată. În urmă cu câteva luni, marele fotbalist a mărturisit că este foarte fericit.

Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate...
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o...

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, a declarat Gică Hagi în luna martie a acestui an.

Elena și Ianis Hagi/ Sursa foto: Instagram

Ce spune fiul lui Gică Hagi despre rolul de tată

În urmă cu ceva timp, Ianis Hagi a vorbit despre postura de tată. Fotbalistul a mărturisit că îi va oferi copilului său aceeași educație de care a avut și el parte. Este pregătit să își susțină băiețelul în orice își dorește.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi înainte ca soția lui să fie însărcinată.

Citește și: Gheorghe Hagi, tratament regesc! Designerul Augustin Matei i-a pus pe mână o bijuterie de 10.000 de euro! „Aşa am știut eu să-i mulțumesc”

Tags:
Iți recomandăm
Și-a dorit o aventură de-o noapte, dar a rămas fără 15.000 de euro. Pensionar din Capitală, bătut și jefuit!
Știri
Și-a dorit o aventură de-o noapte, dar a rămas fără 15.000 de euro. Pensionar din Capitală, bătut și…
Motivul ULUITOR pentru care familia fetei moarte pe A1 nu era de acord cu relația ei. Protecția Copilului a fost înștiințată!
Știri
Motivul ULUITOR pentru care familia fetei moarte pe A1 nu era de acord cu relația ei. Protecția Copilului…
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod...
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
Gandul.ro
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia a început de la un fotbalist și de la un artist
Adevarul
Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia...
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile...
Scandalul NORDIS: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a scăpat de controlul judiciar
Mediafax
Scandalul NORDIS: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a scăpat de controlul judiciar
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
Click.ro
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că...
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
WOWBiz.ro
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului,...
Bărbatul care s-a trezit cu casa în mijlocul autostrăzii n-a mai suportat zgomotul și s-a mutat. Refuzase banii pentru răscumpărare
Antena 3
Bărbatul care s-a trezit cu casa în mijlocul autostrăzii n-a mai suportat zgomotul și s-a...
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Digi 24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul...
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
Digi24
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Ianis Hagi a devenit tătic! Soția lui, Elena, a născut astăzi un băiețel sănătos
kanald.ro
Ianis Hagi a devenit tătic! Soția lui, Elena, a născut astăzi un băiețel sănătos
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze...
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
kfetele.ro
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine...
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie...
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Gemenii sunt înconjurați de mister
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Gemenii sunt înconjurați de mister
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum...
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit...
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va...
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
evz.ro
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
Gandul.ro
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată...
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar Zeiţei de la Montreal
as.ro
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi...
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă,...
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
radioimpuls.ro
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările...
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
Fanatik.ro
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol....
Știrile zilei, 15 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă a vorbit cu Papa la telefon! Are o viață ca-n filme după ce s-a căsătorit cu un milionar ...
O româncă a vorbit cu Papa la telefon! Are o viață ca-n filme după ce s-a căsătorit cu un milionar de 95 de ani
Și-a dorit o aventură de-o noapte, dar a rămas fără 15.000 de euro. Pensionar din Capitală, bătut ...
Și-a dorit o aventură de-o noapte, dar a rămas fără 15.000 de euro. Pensionar din Capitală, bătut și jefuit!
Motivul ULUITOR pentru care familia fetei moarte pe A1 nu era de acord cu relația ei. Protecția Copilului ...
Motivul ULUITOR pentru care familia fetei moarte pe A1 nu era de acord cu relația ei. Protecția Copilului a fost înștiințată!
Ea este femeia de 39 de ani găsită moartă într-o rulotă scufundată în râu. 7 copilași au rămas ...
Ea este femeia de 39 de ani găsită moartă într-o rulotă scufundată în râu. 7 copilași au rămas acum orfani de mamă
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri sfâșietoare. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în ...
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri sfâșietoare. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Vezi toate știrile
×