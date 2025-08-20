Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima oară! Elena a adus pe lume un băiețel perfect sănătos

Bucurie mare pentru familia Hagi! Elena, soția lui Ianis, a adus pe lumea un băiețel perfect sănătos. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură să își cunoască minunea, iar acum visul lor s-a împlinit. Fotbalistul și partenera sa au devenit părinți pentru prima dată.

Ianis și Elena Hagi formează un cuplu de ani buni. În ziua de Crăciun – în 2023, cei doi s-au cununat civil, iar în vara anului trecut s-au căsătorit religios, eveniment care a ținut prima pagină a tabloidelor din România. În decembrie 2024, la mai bine de jumătate de an de la nuntă, cei doi proaspeți însurăței au aflat că vor deveni părinți. Ei bine, micuțul lor a venit pe lume miercuri, 20 august 2025.

Elena, soția lui Ianis Hagi, se află în spital de două zile

Elena Hagi a ajuns la Spitalul Clinic Sanador din București încă de luni, 18 august 2025 pentru a-și aduce pe lume băiețelul. După două zile petrecute în maternitate, soția lui Ianis Hagi a născut miercuri, 20 august 2025, potrivit România TV. Așadar, emoțiile sunt la cote maxime în familia fotbalistului.

Vestea că Elena și Ianis vor deveni părinți a adus bucurie în sufletul întregii familii, inclusiv în cel al lui Gică Hagi. „Regele” a devenit bunic pentru prima dată. În urmă cu câteva luni, marele fotbalist a mărturisit că este foarte fericit.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, a declarat Gică Hagi în luna martie a acestui an.

Ce spune fiul lui Gică Hagi despre rolul de tată

În urmă cu ceva timp, Ianis Hagi a vorbit despre postura de tată. Fotbalistul a mărturisit că îi va oferi copilului său aceeași educație de care a avut și el parte. Este pregătit să își susțină băiețelul în orice își dorește.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi înainte ca soția lui să fie însărcinată.

