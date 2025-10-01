Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Primele imagini de la evenimentul emoționant

Eveniment special în familia Hagi! Elena și Ianis și-au botezat băiețelul, la nici două luni de la naștere. Proaspeții părinții au făcut publice și primele imagini de la momentul special. De asemenea, cei doi au dezvăluit și numele micuțului.

În data de 20 august 2025, Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură să își cunoască minunea, iar visul lor s-a împlinit. Soția fotbalistului a adus pe lumea un băiețel perfect sănătos la Spitalul Clinic Sanador din București. Acum, la o lună și jumătate distanță de la naștere, fiul și nora lui Gheorghe Hagi și-au creștinat micuțul într-un cadru special.

Ce nume au ales Elena și Ianis Hagi pentru băiețelul lor

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul. În urmă cu puțin timp, cei doi au publicat și primele imagini de la eveniment. Fotbalistul și partenera sa au decis să țină secret totul, motiv pentru care botezul a avut loc departe de ochii curioșilor.

În imaginile publicate în mediul online, Elena și Ianis Hagi s-au afișat cu zâmbetul pe buze, semn că sunt extrem de fericiți. Ținând cont de importanța evenimentului, cei doi au ales să poarte ținute elegante, care le-au venit perfect. Proaspăta mămică pare că s-a recuperat după naștere, iar acum arată impecabil.

Un astfel de moment este special pentru părinți și va rămâne mereu în inimile lor. Odată cu imaginile speciale, cei doi au decis să împărtășească și numele pe care l-au ales pentru băiețelul lor – Giorgios Hagi.

În urmă cu ceva timp, Ianis Hagi a vorbit despre postura de tată. Fotbalistul a mărturisit că îi va oferi copilului său aceeași educație de care a avut și el parte. Este pregătit să își susțină băiețelul în orice își dorește.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi înainte ca soția lui să fie însărcinată.

