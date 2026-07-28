Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”

Andreea Popescu le-a transmis celor care o urmăresc o veste importantă din viața personală. Fosta parteneră de viață a lui Rareș Cojoc a dezvăluit că familia se pregătește pentru venirea unui nou membru, anunțul fiind primit cu mult entuziasm și emoție.

Prezentă constant în mediul online, Andreea Popescu își implică adesea comunitatea de urmăritori în evenimentele importante din viața sa. Recent, aceasta a făcut un anunț deosebit, dezvăluind un moment cu o semnificație aparte pentru familie, care a fost întâmpinat cu multă fericire.

Familia Andreei Popescu va avea un nou membru

În urmă cu puțin timp, Andreea Popescu a împărtășit cu admiratorii săi o veste emoționantă. Fina sa, Angi, o persoană apropiată de care este foarte atașată, așteaptă cel de-al patrulea copil și se pregătește să devină din nou mamă.

„Vine bebe 4”, a fost mesajul transmis de Andreea Popescu, pe rețelele de socializare.

Vestea a generat un val de mesaje de susținere din partea comunității sale. Cei care o apreciază s-au grăbit să îi transmită urări și gânduri bune viitoarei mame. Pentru Andreea Popescu, momentul are o semnificație aparte, fiind cu atât mai emoționant datorită relației apropiate pe care o are cu fina sa.

Angi Cazan a publicat vestea că va deveni din nou mamă

Fina Andreei Popescu a anunțat cu multă emoție că urmează să aducă pe lume un nou membru. Familia sa se pregtătește pentru un moment deosebit. Viitoarea mămică a împărtășit vestea cu cei care o urmăresc în mediul online, alături de un mesaj în care și-a exprimat bucuria și recunoștința.

La aproape șapte ani de la cununia religioasă, Angi a mărturisit că ea și cei dragi trăiesc o perioadă plină de fericire, considerând această nouă etapă o adevărată binecuvântare. Ea a dezvăluit că este însărcinată și că se pregătește să devină mamă pentru a patra oară.

„28 iulie 2019 – înainte cu 7 ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat iubirea prin Sfânta Taină a Cununiei… Acum, după 7 ani, nu putem decât să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru fiecare clipă a acestor ani. Cu mari emoții vă anunțăm pe voi, cei din online, că familia noastră se mărește. Mai primim un dar, un dar neprețuit: o viață! Un suflet care, de aproape 4 luni, ne aduce multă bucurie și emoții. Fiecare copil a venit în viața noastră cu un noian de binecuvântări, pentru care știm că vom da un răspuns foarte mare în fața lui Dumnezeu. Eu, mama ta, înger bun, să știi că deja te iubesc nemărginit. Vreau să știi că sunt departe de a fi o mamă „perfectă”, de aceea nu în mine să îți pui nădejdea, ci în Dumnezeu. Sunt sigură că venirea ta în familia noastră are un scop măreț și suntem recunoscători că te avem. Dragilor, cu toată inima împărtășim povestea noastră cu voi. 7 ani și 4 copii. Doamne ajută!”, a fost mesajul scris de Angi Cazan.

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