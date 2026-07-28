Acasă » Știri » Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”

Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”

De: Elisa Tîrgovățu 28/07/2026 | 20:40
Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea: „Vine bebe 4”
Bucurie mare în familia Andreei Popescu! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dat vestea cea mare: „Vine bebe 4” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andreea Popescu le-a transmis celor care o urmăresc o veste importantă din viața personală. Fosta parteneră de viață a lui Rareș Cojoc a dezvăluit că familia se pregătește pentru venirea unui nou membru, anunțul fiind primit cu mult entuziasm și emoție.

Prezentă constant în mediul online, Andreea Popescu își implică adesea comunitatea de urmăritori în evenimentele importante din viața sa. Recent, aceasta a făcut un anunț deosebit, dezvăluind un moment cu o semnificație aparte pentru familie, care a fost întâmpinat cu multă fericire.

Familia Andreei Popescu va avea un nou membru

În urmă cu puțin timp, Andreea Popescu a împărtășit cu admiratorii săi o veste emoționantă. Fina sa, Angi, o persoană apropiată de care este foarte atașată, așteaptă cel de-al patrulea copil și se pregătește să devină din nou mamă.

„Vine bebe 4”, a fost mesajul transmis de Andreea Popescu, pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Vestea a generat un val de mesaje de susținere din partea comunității sale. Cei care o apreciază s-au grăbit să îi transmită urări și gânduri bune viitoarei mame. Pentru Andreea Popescu, momentul are o semnificație aparte, fiind cu atât mai emoționant datorită relației apropiate pe care o are cu fina sa.

Angi Cazan a publicat vestea că va deveni din nou mamă

Fina Andreei Popescu a anunțat cu multă emoție că urmează să aducă pe lume un nou membru. Familia sa se pregtătește pentru un moment deosebit. Viitoarea mămică a împărtășit vestea cu cei care o urmăresc în mediul online, alături de un mesaj în care și-a exprimat bucuria și recunoștința.

La aproape șapte ani de la cununia religioasă, Angi a mărturisit că ea și cei dragi trăiesc o perioadă plină de fericire, considerând această nouă etapă o adevărată binecuvântare. Ea a dezvăluit că este însărcinată și că se pregătește să devină mamă pentru a patra oară.

„28 iulie 2019 – înainte cu 7 ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat iubirea prin Sfânta Taină a Cununiei… Acum, după 7 ani, nu putem decât să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru fiecare clipă a acestor ani.

Cu mari emoții vă anunțăm pe voi, cei din online, că familia noastră se mărește. Mai primim un dar, un dar neprețuit: o viață! Un suflet care, de aproape 4 luni, ne aduce multă bucurie și emoții. Fiecare copil a venit în viața noastră cu un noian de binecuvântări, pentru care știm că vom da un răspuns foarte mare în fața lui Dumnezeu.

Eu, mama ta, înger bun, să știi că deja te iubesc nemărginit. Vreau să știi că sunt departe de a fi o mamă „perfectă”, de aceea nu în mine să îți pui nădejdea, ci în Dumnezeu. Sunt sigură că venirea ta în familia noastră are un scop măreț și suntem recunoscători că te avem.

Dragilor, cu toată inima împărtășim povestea noastră cu voi. 7 ani și 4 copii. Doamne ajută!”, a fost mesajul scris de Angi Cazan.

CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația. Dansatorul și iubita lui se află în vacanță

Andreea Popescu și mama lui Rareș Cojoc, schimb neașteptat de replici pe Instagram: ”Am găsit soluția!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C
Știri
Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”
Știri
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar. Spitale „sancționate” cu diminuarea numărului de posturi
Gandul.ro
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli
Adevarul
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei copii. Nu e ușor”
Click.ro
Andreea Popescu, reacție tăioasă după ce Rareș Cojoc și-a afișat noua iubită: „Sunt și trei...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar. Spitale „sancționate” cu diminuarea numărului de posturi
Gandul.ro
Bolojan explică de ce a deblocat doar un sfert din posturile solicitate, în sectorul sanitar....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C
Grecia, lovită de un „dom de căldură”. Când sunt așteptate temperaturi de 44°C
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le ...
Morgan Freeman și-a transformat ferma într-un sanctuar pentru albine. De ce refuză actorul să le recolteze mierea
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ...
Cât costă un litru de ulei de floarea-soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: ”E un preț corect”
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la ...
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești ...
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”
Vezi toate știrile