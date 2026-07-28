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Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”

De: Alina Drăgan 28/07/2026 | 20:54
Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”
Ema Oprișan iubește din nou? /Foto: Instagram
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Recent, Ema Oprișan a luat pe toată lumea prin surprindere! Bruneta se află în plin proces de divorț cu Răzvan Kovacs, însă se pare că iubirea și-a făcut, din nou, loc în viața ei. Sau cel puțin asta reiese din cea mai recentă postare a acesteia din mediul online. Fosta concurentă a postat un mesaj care dă multe de bănuit și care ar sugera că există un nou bărbat în viața ei. Ema Oprișan iubește din nou?

La începutul acestui an, concurenții sezonului 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au ajuns la divorț, iar despărțirea a fost una cu scandal. Mai mult, toată lumea a fost șocată de faptul că imediat după separare, Răzvan Kovacs a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire cu Ella Vișan, concurentă în sezonul 9 Insula Iubirii.

Această idilă nu a durat prea mult, iar recent Răzvan a apărut în compania unei alte domnișoare. Așadar, pentru el se pare că despărțirea nu a fost prea dureroasă. Ema Oprișan a fost cea care a părut că suferă mai mult, însă acum și aceasta a dat de înțeles că a urmat exemplul lui Răzvan și că există poate un nou bărbat în viața ei.

Ema Oprișan iubește din nou?

Ei bine, recent, Ema Oprișan a pus pe toată lumea pe gânduri. Bruneta se află în vacanță, se relaxează la soare și a distribuit mai multe imagini în mediul online în care apare distrându-se. Dacă până aici nimic nu pare neobișnuit, surpriza a venit de la mesajul pe care bruneta l-a scris în descrierea fotografiilor.

Mai exact, în rândurile scrise Ema a vorbit despre iubirea adevărată și a dat de înțeles că acum a găsit-o. Mesajul ei a ridicat numeroase semne de întrebare, căci lasă de înțeles că trăiește o nouă poveste de dragoste.

„Pentru că iubirea nu începe atunci când găsești perfecțiunea. Începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună. Și, sincer… dacă nu râdem până ne dor fălcile și nu ne dăm unul altuia peste cap toate planurile, nici nu știu dacă se pune”, a scris Ema Oprișan, în mediul online.

Internauții au reacționat imediat și mulți au fost curioși să afle adevărul din spatele mesajului misterios. Rămâne de văzut dacă bruneta va reveni cu o confirmare oficială a unei noi relații sau dacă mesajul postat a fost doar o săgeată menită să îi ofere o lovitură usturătoare lui Răzvan.

 

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Foto: Instagram

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