Ce tarif are Bogdan de la Ploiești, de fapt. Cât cere ca să-ți cânte la nuntă sau botez

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai solicitați artiști din industria muzicii de petrecere din România, iar agenda sa este ocupată aproape pe tot parcursul anului. Prezent la nunți, botezuri, majorate și evenimente private, artistul reușește să atragă un număr impresionant de contracte, iar acest lucru se reflectă și în onorariul pe care îl percepe pentru fiecare apariție.

În ultimii ani, popularitatea sa a crescut constant, iar piesele lansate au ajuns rapid în topurile preferințelor publicului. Succesul înregistrat l-a transformat într-unul dintre cei mai bine plătiți maneliști din România, astfel că persoanele care își doresc să îl aibă invitat la o petrecere trebuie să fie pregătite pentru un buget considerabil.

Cât cere BDLP pentru un eveniment

Artistul nu a avut întotdeauna parte de o viață lipsită de griji. Înainte de a deveni cunoscut, Bogdan de la Ploiești visa la o carieră în fotbal și își dorea să performeze pe terenul de joc. Situația financiară a familiei l-a obligat însă să renunțe la acest plan și să își îndrepte atenția către muzică, domeniu în care avea să își descopere adevăratul talent.

Decizia s-a dovedit inspirată, deoarece într-un timp relativ scurt a început să fie tot mai apreciat de public. Melodiile sale au strâns milioane de vizualizări pe platformele online, iar cererea pentru concertele sale a crescut semnificativ. Astăzi, artistul are un program extrem de încărcat și susține spectacole în toate colțurile țării, dar și peste hotare, acolo unde comunitățile de români organizează evenimente private.

Tariful perceput pentru un eveniment depășește pragul de 10.000 de euro, însă aceasta nu reprezintă întreaga investiție pe care organizatorii trebuie să o ia în calcul. Pe lângă onorariul propriu-zis, există o serie de costuri suplimentare care sunt suportate de persoana care îl contractează.

„Prețul meu este peste 10.000 de euro, dar este și justificat. În primul rând, eu am și producător, și manager și nu mai puțin de 10 persoane în orchestră, plus patru mașini, plus șofer, plus drumuri și așa mai departe… Bilete de avion, cazare, etc. Deci, să faci o petrecere cu Bogdan de la Ploiești e ceva tare și ceva wow”, a transmis BDLP.

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Emisiunea de la Antena 1 în care Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean apar împreună, la 9 luni de la despărțire