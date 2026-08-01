Acasă » Știri » Ce tarif are Bogdan de la Ploiești, de fapt. Cât cere ca să-ți cânte la nuntă sau botez

Ce tarif are Bogdan de la Ploiești, de fapt. Cât cere ca să-ți cânte la nuntă sau botez

De: Anca Chihaie 01/08/2026 | 13:21
Ce tarif are Bogdan de la Ploiești, de fapt. Cât cere ca să-ți cânte la nuntă sau botez
Bogdan de la Ploiești / Foto: Captură Video
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai solicitați artiști din industria muzicii de petrecere din România, iar agenda sa este ocupată aproape pe tot parcursul anului. Prezent la nunți, botezuri, majorate și evenimente private, artistul reușește să atragă un număr impresionant de contracte, iar acest lucru se reflectă și în onorariul pe care îl percepe pentru fiecare apariție.

În ultimii ani, popularitatea sa a crescut constant, iar piesele lansate au ajuns rapid în topurile preferințelor publicului. Succesul înregistrat l-a transformat într-unul dintre cei mai bine plătiți maneliști din România, astfel că persoanele care își doresc să îl aibă invitat la o petrecere trebuie să fie pregătite pentru un buget considerabil.

Cât cere BDLP pentru un eveniment

Artistul nu a avut întotdeauna parte de o viață lipsită de griji. Înainte de a deveni cunoscut, Bogdan de la Ploiești visa la o carieră în fotbal și își dorea să performeze pe terenul de joc. Situația financiară a familiei l-a obligat însă să renunțe la acest plan și să își îndrepte atenția către muzică, domeniu în care avea să își descopere adevăratul talent.

Decizia s-a dovedit inspirată, deoarece într-un timp relativ scurt a început să fie tot mai apreciat de public. Melodiile sale au strâns milioane de vizualizări pe platformele online, iar cererea pentru concertele sale a crescut semnificativ. Astăzi, artistul are un program extrem de încărcat și susține spectacole în toate colțurile țării, dar și peste hotare, acolo unde comunitățile de români organizează evenimente private.

Tariful perceput pentru un eveniment depășește pragul de 10.000 de euro, însă aceasta nu reprezintă întreaga investiție pe care organizatorii trebuie să o ia în calcul. Pe lângă onorariul propriu-zis, există o serie de costuri suplimentare care sunt suportate de persoana care îl contractează.

„Prețul meu este peste 10.000 de euro, dar este și justificat. În primul rând, eu am și producător, și manager și nu mai puțin de 10 persoane în orchestră, plus patru mașini, plus șofer, plus drumuri și așa mai departe… Bilete de avion, cazare, etc. Deci, să faci o petrecere cu Bogdan de la Ploiești e ceva tare și ceva wow”, a transmis BDLP.

VEZI ȘI: Cristina Pucean, înșelată de Bogdan de la Ploiești. Abia acum a recunoscut: ”L-am prins!”

Emisiunea de la Antena 1 în care Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean apar împreună, la 9 luni de la despărțire

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România
Știri
Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România
Cum s-a produs accidentul în care a murit Constantin Covaciu, de fapt. Detalii de ultimă oră!
Știri
Cum s-a produs accidentul în care a murit Constantin Covaciu, de fapt. Detalii de ultimă oră!
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Ce a apărut la MORMÂNTUL lui Ion Iliescu, la un an de la moartea sa. Imagini fără cuvinte
Gandul.ro
Ce a apărut la MORMÂNTUL lui Ion Iliescu, la un an de la...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja, urmează Columbia și Japonia
Adevarul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui...
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
Digi24
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu...
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
Click.ro
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri...
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
Digi 24
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile...
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Ce a apărut la MORMÂNTUL lui Ion Iliescu, la un an de la moartea sa. Imagini fără cuvinte
Gandul.ro
Ce a apărut la MORMÂNTUL lui Ion Iliescu, la un an de la moartea sa....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România
Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România
Schimbări majore în perioada 19 august 2026 – 6 martie 2028, potrivit astrologului Sanda Ionescu: ...
Schimbări majore în perioada 19 august 2026 – 6 martie 2028, potrivit astrologului Sanda Ionescu: „Crize financiare, o nouă monedă și atentate teroriste!”
Cum s-a produs accidentul în care a murit Constantin Covaciu, de fapt. Detalii de ultimă oră!
Cum s-a produs accidentul în care a murit Constantin Covaciu, de fapt. Detalii de ultimă oră!
Recunoști tânărul din imagine?! Azi e unul dintre cei mai celebri chefi din România
Recunoști tânărul din imagine?! Azi e unul dintre cei mai celebri chefi din România
Când începe MasterChef România 2026, de fapt. Anunțul făcut de Pro TV
Când începe MasterChef România 2026, de fapt. Anunțul făcut de Pro TV
Nicoleta Luciu a fost asistentă la ATI. Imagine rară cu vedeta la 20 de ani
Nicoleta Luciu a fost asistentă la ATI. Imagine rară cu vedeta la 20 de ani
Vezi toate știrile