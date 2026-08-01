Acasă » Știri » Nicoleta Luciu a fost asistentă la ATI. Imagine rară cu vedeta la 20 de ani

Nicoleta Luciu a fost asistentă la ATI. Imagine rară cu vedeta la 20 de ani

De: Anca Chihaie 01/08/2026 | 11:48
Nicoleta Luciu a fost asistentă la ATI. Imagine rară cu vedeta la 20 de ani
Nicoleta Luciu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Imagini de arhivă cu Nicoleta Luciu din perioada în care avea doar 20 de ani. Ce meserie visa să urmeze înainte de a deveni celebră. Iată ce declara vedeta atunci!

Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, însă puțini își mai amintesc cum arăta Nicoleta Luciu înainte de a deveni un nume important în televiziune și actorie. În mediul online au reapărut imagini de arhivă filmate în urmă cu aproximativ 25 de ani, când avea doar 20 de ani și își imagina un cu totul alt viitor profesional.

Cum arăta Nicoleta Luciu la 20 de ani și cu ce se ocupa atunci

Înainte de succesul din televiziune, Nicoleta Luciu își construia cariera în domeniul medical. Tânăra urma cursuri de specialitate și efectua stagii practice în spitale, fiind convinsă că își va dedica viața îngrijirii pacienților. La acel moment, nimic nu prevestea faptul că avea să renunțe la halatul alb pentru luminile reflectoarelor.

La acea vreme, Nicoleta Luciu vorbea despre experiența acumulată în spitale și despre planurile sale de viitor, explicând că își dorea să continue studiile și să lucreze în domeniul obstetricii.

Tânăra terminase cursurile de asistent medical și efectuase practică atât pe secția de Chirurgie, cât și la Terapie Intensivă. Activitatea din spital îi oferise ocazia să interacționeze zilnic cu pacienți aflați în situații dificile, iar implicarea sa depășea adesea atribuțiile profesionale. Era atrasă de ideea de a ajuta oamenii și considera că meseria din sistemul medical îi poate aduce una dintre cele mai mari satisfacții.

Destinul avea însă alte planuri. În aceeași perioadă, frumusețea sa începea să atragă atenția, iar aparițiile publice au deschis treptat ușa către lumea televiziunii. Odată cu primele colaborări din showbiz, parcursul profesional s-a schimbat complet.

Nicoleta Luciu/foto: social media

„În clasa a X-a, o prietenă mi-a spus că se fac niște cursuri. Am mers împreună, aceste cursuri au ținut doi ani. Am făcut practică doi ani, pe secția de Chirurgie, la Spitalul Universitar. Mi-a plăcut ce am făcut, eram o elevă sârguincioasă. Făceam ture întregi de câte 8 ore, rareori mai lucram și pe timpul nopții.

Existau pacienți de care mă legam foarte tare și în fiecare zi mă duceam să le fac tratamentul, le cumpăram câte un fruct, etc. Mă implicam foarte mult și emoțional. După ce am terminat liceul, am dat la Școala Postliceală Victor Babeș, am terminat anul acesta și am făcut numai la Terapie Intensivă practică. După acești trei ani, îmi doresc să devin moașă. Să ajut mamele să nască mai ușor”, spunea Nicoleta Luciu, la acea vreme.

VEZI ȘI: Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ”Nu sunt actori”

Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru: “ Unele întâlniri nu sunt deloc întâmplătoare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. Cât primește de la statul român, de fapt
Știri
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. Cât primește de la statul român, de fapt
Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță. Cei mai mulți români vin aici cu mașina
Știri
Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță. Cei mai mulți români vin aici cu mașina
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene de cooperare? Expert: „Nu cred că a sta și a aștepta ploaia reprezintă o strategie viabilă”
Gandul.ro
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja, urmează Columbia și Japonia
Adevarul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui...
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
Digi24
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu...
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
Click.ro
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri...
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
Digi 24
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile...
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene de cooperare? Expert: „Nu cred că a sta și a aștepta ploaia reprezintă o strategie viabilă”
Gandul.ro
Dunărea a scăzut la cote alarmante. De ce nu activează România mecanismele europene de cooperare?...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. Cât primește de la statul român, de fapt
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. Cât primește de la statul român, de fapt
Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță. Cei mai mulți români vin aici cu mașina
Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță. Cei mai mulți români vin aici cu mașina
Nu e o glumă! Cât a plătit un român pe factura de curent în Japonia, pentru o lună
Nu e o glumă! Cât a plătit un român pe factura de curent în Japonia, pentru o lună
Cele 3 zodii lovite de ghinion în august 2026. Vor trece printr-o cumpănă!
Cele 3 zodii lovite de ghinion în august 2026. Vor trece printr-o cumpănă!
Doliu în lumea fotbalului! Fostul jucător a murit strivit de un zid, în timpul unei furtuni violente
Doliu în lumea fotbalului! Fostul jucător a murit strivit de un zid, în timpul unei furtuni violente
Test de logică | Nu toate cifrele din această imagine sunt 9. Găsiți intrusul!
Test de logică | Nu toate cifrele din această imagine sunt 9. Găsiți intrusul!
Vezi toate știrile