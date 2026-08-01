Nicoleta Luciu a fost asistentă la ATI. Imagine rară cu vedeta la 20 de ani

Imagini de arhivă cu Nicoleta Luciu din perioada în care avea doar 20 de ani. Ce meserie visa să urmeze înainte de a deveni celebră. Iată ce declara vedeta atunci!

Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, însă puțini își mai amintesc cum arăta Nicoleta Luciu înainte de a deveni un nume important în televiziune și actorie. În mediul online au reapărut imagini de arhivă filmate în urmă cu aproximativ 25 de ani, când avea doar 20 de ani și își imagina un cu totul alt viitor profesional.

Cum arăta Nicoleta Luciu la 20 de ani și cu ce se ocupa atunci

Înainte de succesul din televiziune, Nicoleta Luciu își construia cariera în domeniul medical. Tânăra urma cursuri de specialitate și efectua stagii practice în spitale, fiind convinsă că își va dedica viața îngrijirii pacienților. La acel moment, nimic nu prevestea faptul că avea să renunțe la halatul alb pentru luminile reflectoarelor.

La acea vreme, Nicoleta Luciu vorbea despre experiența acumulată în spitale și despre planurile sale de viitor, explicând că își dorea să continue studiile și să lucreze în domeniul obstetricii.

Tânăra terminase cursurile de asistent medical și efectuase practică atât pe secția de Chirurgie, cât și la Terapie Intensivă. Activitatea din spital îi oferise ocazia să interacționeze zilnic cu pacienți aflați în situații dificile, iar implicarea sa depășea adesea atribuțiile profesionale. Era atrasă de ideea de a ajuta oamenii și considera că meseria din sistemul medical îi poate aduce una dintre cele mai mari satisfacții.

Destinul avea însă alte planuri. În aceeași perioadă, frumusețea sa începea să atragă atenția, iar aparițiile publice au deschis treptat ușa către lumea televiziunii. Odată cu primele colaborări din showbiz, parcursul profesional s-a schimbat complet.

„În clasa a X-a, o prietenă mi-a spus că se fac niște cursuri. Am mers împreună, aceste cursuri au ținut doi ani. Am făcut practică doi ani, pe secția de Chirurgie, la Spitalul Universitar. Mi-a plăcut ce am făcut, eram o elevă sârguincioasă. Făceam ture întregi de câte 8 ore, rareori mai lucram și pe timpul nopții. Existau pacienți de care mă legam foarte tare și în fiecare zi mă duceam să le fac tratamentul, le cumpăram câte un fruct, etc. Mă implicam foarte mult și emoțional. După ce am terminat liceul, am dat la Școala Postliceală Victor Babeș, am terminat anul acesta și am făcut numai la Terapie Intensivă practică. După acești trei ani, îmi doresc să devin moașă. Să ajut mamele să nască mai ușor”, spunea Nicoleta Luciu, la acea vreme.

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