Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță. Cei mai mulți români vin aici cu mașina

Dacă ești în căutarea celor mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță, continuă să citești. Cei mai mulți români ajung în aceste locuri cu mașina, așa că vei economisi bani pe biletul de avion, mai ales dacă vei călători cu toată familia. Iată ce trebuie să știi despre cea mai ieftină vacanță în Grecia.

Reguli pentru o vacanță ieftină în Grecia

Regulile generale pentru a economisi bani într-o vacanță în Grecia sunt similare cu cele pentru orice altă călătorie: rezervă din timp cazarea, mănâncă în restaurante frecventate de localnici și aflate în afara zonelor turistice, informează-te despre activitățile gratuite disponibile în perioada în care ajungi și, bineînțeles, călătorește în extrasezon.

Insulele Greciei sunt o destinație foarte populară vara. Lunile iulie și august pot deveni sufocante, mai ales dacă că vei sta plajă într-un spațiu de doar câțiva metri pătrați și te strecori cu greu până la apă.

În plus, la fel ca în multe alte țări mediteraneene, grecii își iau concediul în timpul verii. Din acest motiv, o vacanță în în extrasezon nu este pe placul tuturor, mai ales că este posibil ca pe unele insule magazinele să fie închise, localitățile să fie aproape pustii, iar în cazuri extreme să existe puține sau chiar deloc legături cu continentul.

Iată câteva reguli pentru o vacanță ieftină:

Alege pensiuni, hoteluri și restaurante independente sau administrate de familii. Cu cât locul este mai mic, cu atât ai șanse mai mari să ai parte de o primire călduroasă și de servicii excelente.

Dacă ajungi cu avionul, caută zboruri ieftine către orașe mari, precum Atena sau Salonic, ori către insule importante, precum Creta și Mykonos, apoi folosește autobuzele și feriboturile locale pentru a te deplasa.

Profită de activitățile gratuite, dar nu evita obiectivele turistice cu taxă. Având în vedere numărul impresionant de situri arheologice din Grecia, biletele de intrare sunt, în general, foarte accesibile, de doar câțiva euro de persoană.

Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță

Aegina – la doar o aruncătură de băț de Atena

Deși se află la mai puțin de o oră cu feribotul de Atena și este o alegere populară pentru excursii de o zi, Aegina (Αίγινα) reușește să își păstreze atmosfera relaxată și prețurile accesibile. Poate că nu este genul de insulă unde ai impresia că ai ajuns la capătul lumii, însă este înconjurată de mare, are multă vegetație și plaje frumoase.

Aegina este situată în Golful Saronic, la doar 50 km de Atena. Cea mai simplă și ieftină variantă este să ajungi până în Atena cu un zbor low cost, urmat de o călătorie cu feribotul din portul Pireu. Traversarea durează între 40 de minute și o oră, în funcție de tipul feribotului.

Este mai avantajos să te cazezi în Aegina și să vizitezi Atena într-o excursie de o zi decât invers. De asemenea, merită să explorezi și celelalte insule din arhipelag, precum Poros și Spetses. Transportul este la fel de convenabil, însă cazarea este, de obicei, mai ieftină.

Cele mai populare rute de feribot spre Aegina

Atena (Pireu) – Aegina: 40 de minute – 1 oră și 25 de minute.

Agistri Myli – Aegina: aproximativ 10 minute.

Poros – Aegina: între 1 oră și 40 de minute și 2 ore și 20 de minute.

Agistri – Aegina: aproximativ 20 de minute.

Naxos – cea mai accesibilă dintre insulele populare

Situată între renumitele Santorini și Mykonos, Naxos (Νάξος) rămâne una dintre cele mai ieftine insule grecești. Datorită vântului constant, este o destinație excelentă pentru pasionații de kitesurfing, windsurfing și navigație. Tot aici se află și Muntele Zas, cu o altitudine de 1.004 metri, cel mai înalt vârf din Ciclade, ceea ce transformă insula într-o alegere foarte bună și pentru iubitorii de drumeții.

Potrivit mitologiei grecești, aici Tezeu a abandonat-o pe Ariadna după ce l-a învins pe Minotaur. De aici provine și una dintre interpretările poetice ale numelui insulei.

Naxos este cea mai mare insulă din arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee. Poți zbura ieftin către Atena, Santorini sau Mykonos și apoi continua cu feribotul spre Naxos. Traversarea din Atena durează aproximativ patru ore. Dacă nu îți plac călătoriile lungi cu feribotul, există și zboruri directe către insulă sau poți să economisești și să iei mașina personală.

Naxos este încă mai puțin cunoscută decât Santorini sau Mykonos. Totuși, datorită frumuseții sale, tot mai mulți turiști o aleg în fiecare an. Cel mai probabil, în următorii ani va deveni mult mai aglomerată, așa că merită să o vizitezi cât încă își păstrează atmosfera liniștită.

Ios: alternativa mai ieftină la Mykonos

Ios (Ίος) este considerată „sora” insulei Mykonos și este o destinație potrivită pentru cei care iubesc viața de noapte. În fiecare seară, mulți turiști se îndreaptă spre Chora, orașul principal, pentru a petrece în barurile și cluburile locale.

Ios se află în arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee. Poți zbura spre Atena, Mykonos sau Santorini, iar apoi să continui călătoria cu feribotul. Alegerea depinde de preferințe: un zbor mai lung și o traversare scurtă sau invers. Există și curse directe de feribot din Atena (Pireu).

Dacă visezi să petreci o noapte în Mykonos, poți sta în Ios și să faci o excursie cu feribotul. După petrecere, te poți întoarce dimineața cu primul feribot.

Rhodos: o insulă celebră, dar surprinzător de accesibilă

Nu este foarte clar de ce Rhodos (Ρόδος) rămâne o destinație accesibilă, în ciuda popularității sale, însă acest lucru este un avantaj pentru turiști. Vacanțele în Rhodos sunt potrivite pentru cei care iubesc istoria, cultura și gastronomia Greciei și vor să evite zonele foarte turistice.

Rhodos este cea mai mare insulă din arhipelagul Dodecanez și se află la doar 17,7 kilometri de coasta Turciei. Poți ajunge cu mașina fără probleme.

Pe plaja Stegna, la aproximativ 30 de kilometri de orașul Rhodos, familia Koza servește preparate din fructe de mare încă din 1932. Printre cele mai apreciate feluri se numără sepia cu orez, spaghetele cu fructe de mare și caracatița afumată. Nu rata aceste feluri de mâncare delicioase.

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