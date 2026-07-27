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Regulile de aur pentru românii care călătoresc cu mașina în Grecia. Amenzile se aplică indiferent de cetățenie

De: Irina Vlad 27/07/2026 | 12:15
Regulile de aur pentru românii care călătoresc cu mașina în Grecia. Amenzile se aplică indiferent de cetățenie
sursă foto: Pixabay
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Anunț important din partea autorităților elene pentru turiștii care aleg Grecia pentru vacanța de vară. O simplă oprire cu mașina într-un loc interzis îi poate lăsa fără aproape tot bugetul alocat concediului. 

Reglementările rutiere din Grecia sunt stabilite de un cadru juridic strict, conceput pentru a spori siguranța rutieră, a proteja pietonii și a reduce numărul accidentelor. Indiferent dacă o persoană este rezident, turist sau șofer străin care circulă temporar pe drumurile din Grecia, este esențial să înțeleagă amenzile rutiere și procedurile administrative asociate acestora.

Amenzile pentru parcarea ilegală sunt, de obicei, aplicate de poliția municipală. Consecințele pot include: amenzi care variază în funcție de zonă, blocarea roților sau remorcarea vehiculului și obligația de a plăti taxele de remorcare și depozitare.

Ce trebuie să știe turiștii care călătoresc cu mașina în Grecia

Turiștii care călătoresc cu mașina personală în Grecia sunt sfătuiți să respecte indicatoarele rutiere și să nu parcheze într-o zonă interzisă. Autoritățile elene monitorizează zonele aglomerate, în special în plin sezon estival, cu trafic intens și locurile unde mașinile parcate neregulamentar pot îngreuna circulația. Șoferii au la dispoziție parcări amenajate sau spații unde oprirea este permisă, chiar dacă acestea sunt adesea situate la distanță mare de plaje sau atracțiile turistice.

Amenzile rutiere pot fi emise direct la fața locului de către agenții de poliție, prin plasarea unei notificări pe parbriz, prin poștă, în format digital, prin intermediul sistemelor electronice municipale sau naționale. În majoritatea cazurilor, amenzile trebuie achitate într-un termen specificat pentru a evita aplicarea unor taxe suplimentare. Unele amenzi beneficiază de o reducere de 50% dacă sunt achitate în primele 10 zile

Neînțelegerile, barierele lingvistice sau neplata unei amenzi pot duce la majorarea sancțiunilor, la complicații juridice sau chiar la restricții privind utilizarea vehiculului. Autorități precum Poliția Elenă, Poliția Municipală și Direcția de Circulație au competența de a aplica amenzi, de a suspenda permisele de conducere sau de a impune măsuri suplimentare.

Printre încălcările frecvente se numără: depășirea vitezei legale, parcarea ilegală, nepurtarea centurii de siguranță, utilizarea telefoanelor mobile la volan, conducerea fără asigurare valabilă, trecerea pe roșu la semafor sau conducerea sub influența alcoolului.

Amenzile rutiere din Grecia pot varia de la sancțiuni minore la sancțiuni administrative grave. Printre exemple se numără: încălcări ale limitei de viteză, depășirea limitei de viteză este una dintre cele mai frecvente încălcări. În funcție de cât de mult depășește șoferul limita de viteză, sancțiunile pot include: amenzi, puncte, suspendarea temporară a permisului de conducere, încălcări ale regulilor de parcare.

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