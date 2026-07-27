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Destinația europeană unde vacanțele s-au ieftinit în 2026. Cât costă mesele și băuturile

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 12:11
Destinația europeană unde vacanțele s-au ieftinit în 2026. Cât costă mesele și băuturile
Destinația europeană unde vacanțele s-au ieftinit în 2026. Cât costă mesele și băuturile
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În timp ce prețurile vacanțelor cresc de la un sezon la altul, există o destinație europeană care reușește să surprindă. A fost desemnată cea mai avantajoasă alegere pentru familii în 2026, iar diferențele de preț față de alte stațiuni sunt greu de ignorat.

Nu este vorba despre Italia sau Grecia, ci despre Algarve, regiunea din sudul Portugaliei care a urcat pe primul loc într-un clasament realizat după analiza costurilor din 22 de stațiuni turistice europene. Algarve oferă cel mai bun raport între preț și experiență. Costul total al produselor și serviciilor analizate ajunge la 163,65 euro, cel mai mic dintre toate destinațiile incluse în studiu.

Cea mai ieftină destinație din Europa

Mai mult, în timp ce în multe locuri vacanțele s-au scumpit, în Algarve prețurile au scăzut ușor comparativ cu anul trecut. Și nota de plată de la restaurant este una care îi face pe turiști să răsufle ușurați. O bere costă, în medie, 3,07 euro, iar o masă completă pentru o familie, cu trei feluri de mâncare și băuturi incluse, ajunge la aproximativ 91,16 euro.

Destinația europeană unde vacanțele s-au ieftinit în 2026. Cât costă mesele și băuturile
Destinația europeană unde vacanțele s-au ieftinit în 2026. Cât costă mesele și băuturile

Pe locul al doilea se află Sunny Beach, din Bulgaria, una dintre stațiunile preferate de români. Chiar dacă prețurile au crescut față de anul trecut, stațiunea continuă să fie una dintre cele mai convenabile variante.

Podiumul este completat de Lanzarote, iar Spania domină clasamentul, cu mai multe destinații aflate în topul celor mai avantajoase vacanțe pentru familii. Prețuri decente sunt și în:

  • Algarve, Portugalia – 163,65 euro
  • Sunny Beach, Bulgaria – 166,59 euro
  • Lanzarote, Insulele Canare – 172,75 euro
  • Menorca, Insulele Baleare – 177,28 euro
  • Costa Brava, Spania – 181,66 euro
  • Tenerife, Insulele Canare – 185,51 euro
  • Marmaris, Turcia – 185,54 euro
  • Costa del Sol, Spania – 191,21 euro
  • Costa Blanca, Spania – 203,21 euro
  • Paphos, Cipru – 207,63 euro

Ce destinații sunt la polul opus

Dacă în Algarve concediul rămâne prietenos cu buzunarul, în alte destinații nota de plată este cu totul alta. Sorrento, în Italia, ocupă primul loc în topul celor mai scumpe destinații, cu un cost total de 314,32 euro, aproape dublu față de liderul clasamentului.

Urmează Funchal, în Madeira, și insula Creta, unde turiștii trebuie să pregătească un buget considerabil mai mare pentru aceleași cheltuieli de zi cu zi. Agenții de turism au făcut și un clasament cu cele mai scumpe destinații din Europa:

  • Sorrento, Italia – 314,32 euro
  • Funchal, Madeira – 304,92 euro
  • Creta, Grecia – 259,64 euro
  • Mallorca, Insulele Baleare – 257,39 euro
  • Ibiza, Insulele Baleare – 248,31 euro
  • Zadar, Croația – 248,31 euro
  • Corfu, Grecia – 239,45 euro
  • Puglia, Italia – 237,94 euro
  • Poreč, Croația – 233,99 euro
  • Rodos, Grecia – 218,08 euro

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