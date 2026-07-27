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Cum se semnalizează corect în sensul giratoriu. Poliția pune capăt confuziei

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 11:46
Cum se semnalizează corect în sensul giratoriu. Poliția pune capăt confuziei
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Dacă și tu aprinzi semnalizarea imediat ce intri în sensul giratoriu, s-ar putea să faci una dintre cele mai întâlnite greșeli din trafic. Deși mulți șoferi sunt convinși că procedează corect, Poliția Română a spus că regula este alta, iar confuzia continuă să creeze haos în intersecții.

Subiectul a stârnit numeroase discuții în rândul conducătorilor auto, motiv pentru care polițiștii au venit cu explicații clare. Iar răspunsul i-a surprins pe mulți.

Trebuie sau nu să semnalizezi când intri în sensul giratoriu? Răspunsul este simplu: nu. Potrivit Poliției Române, la intrarea în sensul giratoriu nu are loc o schimbare a direcției de mers, astfel că șoferul nu este obligat să folosească semnalizarea.

Cum se semnalizează corect în sensul giratoriu

Obligația apare în momentul în care părăsești sensul giratoriu. Atunci schimbi direcția de deplasare și trebuie să îi avertizezi din timp pe ceilalți participanți la trafic. De aceea, înainte de ieșire, șoferul trebuie să se încadreze corespunzător și să semnalizeze intenția de a părăsi intersecția.

Dacă într-un sens giratoriu simplu regulile sunt ușor de respectat, cele cu două sau trei benzi le dau mari bătăi de cap multor șoferi. Aici apar cele mai multe conflicte în trafic, pentru că unii schimbă benzile fără să acorde prioritate sau încearcă să iasă direct din interiorul giratoriului.

Mașini

Codul Rutier stabilește foarte clar cum trebuie făcută această manevră. Orice schimbare de bandă se face numai după ce șoferul se asigură și acordă prioritate celor care circulă deja pe banda pe care intenționează să intre.

Conform Art. 107, punctul 1.1 din Codul Rutier, conducătorii auto trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi și să semnalizeze schimbarea direcției precum și ieșirea din intersecție, asigurându-se că pot face manevra fără a perturba traficul sau a pune în pericol alți participanți.

Regula pe care mulți o ignoră

Prima bandă, cea din dreapta, are prioritate față de vehiculele care încearcă să intre pe ea din benzile interioare. Cu alte cuvinte, dacă circuli pe banda a doua, nu poți tăia calea unei mașini aflate pe banda întâi doar pentru că ai ajuns la ieșirea dorită.

Același principiu se aplică și în cazul benzilor superioare: fiecare șofer care schimbă banda este obligat să acorde prioritate celor care circulă deja pe banda respectivă.

O semnalizare făcută la momentul potrivit și respectarea regulilor de prioritate pot face diferența dintre o traversare fără probleme și un accident care putea fi evitat. Deși pare o manevră banală, sensul giratoriu continuă să fie unul dintre locurile în care cei mai mulți șoferi greșesc.

VEZI ȘI: Cel mai ciudat sens giratoriu din România. Regula bizară pe care mulți șoferi o încalcă

Amendă de 1.000 de lei pentru toți șoferii care încalcă cu bună voie această regulă. Poliția este vigilentă!

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