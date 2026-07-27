Raluca Bădulescu nu invită pe nimeni la ea acasă: „Mi-e rușine”. Ce ascunde în locuință

Raluca Bădulescu este o fire extrovertită, mereu cu zâmbetul pe buze și interacționează cu toată lumea. Cu toate acestea, de curând, ea a mărturisit că nu invită pe nimeni la ea acasă. Motivul este unul ireal, însă spune că încearcă de ceva timp să remedieze situația.

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai cunoscute personalități de televiziune din România. Ea a devenit și mai apreciată de public după ce a participat la Asia Express, alături de fostul soț.

Deși este plină de viață și îi place să fie înconjurată de lume, a recunoscut că preferă să nu invite pe nimeni în propria casă. Aceasta a explicat că motivul este unul rușinos, dar speră că la un moment dat se va organiza în așa fel încât să își poată chema prietenii la ea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Raluca Bădulescu nu invită pe nimeni la ea acasă

Jurata de la Bravo, ai stil, a declarat de curând că nu invită pe nimeni la ea acasă. Principalul motiv este că în interiorul locuinței vedeta deține mai multe cutii, geamantane și obiecte pe care le-a adunat de-a lungul timpului.

Raluca Bădulescu a precizat că în cutii sunt așezate haine sau accesorii pe care nu a vrut să le arunce, chiar dacă nu le mai poartă. Mai mult decât atât, deține obiecte și din perioada în care avea multe kilograme. Din acest motiv, a declarat că se simte stânjenită și nu vrea să primească pe nimeni.

Eu nu prea invit pe nimeni la mine acasă, pentru că mi-e rușine. Din hol sunt cutii din care nu am scos hainele care au venit prin curier. Dar sunt ale mele, asta e important. Sunt cutii cu cutiuțe, geamantane, nu am unde să le pun, nu mai am loc. Și am și garaj, și am mai pus și acolo. Și sunt și lucruri pe care le am din perioada când eram grasă, a declarat Raluca Bădulescu.

Ea a explicat că a încercat să își organizeze lucrurile, însă acestea s-au acumulat, iar spațiul a devenit insuficient.

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