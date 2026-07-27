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Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 11:12
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune/ sursa foto: social media
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Neti Sandu este o figură care nu lipsește niciodată dimineața devreme din casele românilor. Aceasta are o carieră de succes, iar în fiecare zi vine cu noi vești legate de zodii. Totuși, puțini îi cunosc parcursul profesional, cum a ajuns să lucreze în televiziune, dar și ce își dorea să devină.

Neti Sandu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități TV din România. Horoscopul pe care îl prezintă în fiecare dimineață a devenit o rutină, însă puțini telespectatori știu că televiziunea nu se afla pe lista ei de dorințe profesionale. Aceasta a mărturisit în cadrul unui interviu acordat pentru VIVA! că și-a imaginat o carieră complet diferită, însă drumurile au dus-o exact unde trebuie.

Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune

Înainte să fie pasionată de astrologie, Neti Sandu a urmat Facultatea de limba română și franceză, pentru că își dorea să devină profesoară. Cu toate acestea, de-a lungul timpului a experimentat diverse domenii precum yoga, acupunctură și multe altele.

Eu am vrut să mă fac profesoară, am făcut Facultatea de limba română și franceză, apoi m-am plictisit și am vrut să încerc altceva. A venit Revoluția și după aceea am fost la cursuri de yoga, chiromanție, acupunctură, astrologie… Pe vremea comunismului nu aveam voie! Trebuie să vă spun că eu în liceu și în facultate am citit tot ce se putea din literatura universală, limbă și literatură veche franceză, filozofie… Am învățat foarte mult!, a declarat Neti Sandu pentru viva.ro.

Totuși, drumul ei către televiziune a fost unul surprinzător, chiar și pentru ea. Ea a explicat că s-a dus la Grigore Preoteasa, la științe psihotronice, acolo unde au remarcat-o reprezentanții Televiziunii Române. Au invitat-o la emisiunea „Tribuna nonconformiștilor”, iar asta i-a deschis uși importante.

M-am dus la Grigore Preoteasa, la științe psihotronice, iar acolo m-a remarcat un domn de la Televiziunea Română și m-a invitat la emisiunea «Tribuna nonconformiștilor». Atunci am apărut prima oară pe sticlă, iar după jumătate de oră de emisie m-a recunoscut toată lumea pe stradă, a avut un impact uriaș. Și acum tot ce fac este o continuă aventură și îmi plac mult provocările, doar sunt Săgetător și am mereu nevoie de ceva nou și interesant în viața mea.

Pe de altă parte, ascendentul meu e în Fecioară, și atunci am nevoie de toată munca susținută și de repetabilitatea care ține de această zodie. Dar, la un moment dat, vine Săgetătorul din mine și spune: «Stop, vreau altceva!», a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Zodia care are șanse mari să câștige la Loto 6/49, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV

Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț…

 

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