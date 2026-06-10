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Zodia care are șanse mari să câștige la Loto 6/49, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV

De: David Ioan 10/06/2026 | 17:01
Zodia care are șanse mari să câștige la Loto 6/49, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Zodia care are șanse mari să câștige la Loto 6/49, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
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Neti Sandu prezintă influențele astrologice valabile până pe 21 iunie 2026, o perioadă descrisă ca fiind marcată de schimbări rapide, începuturi și finaluri succesive, generate de intrarea unor planete în noi zodii.

Ritmul alert al acestor tranziții cere atenție și capacitatea de a observa momentele în care un ciclu se încheie și altul începe.

Zodia care are șanse mari să câștige la Loto 6/49

Tranzitul lui Jupiter prin Rac se apropie de final după aproape un an, iar specialista subliniază importanța valorificării ultimelor beneficii ale acestei etape.

În prezent predomină influențele Gemenilor, urmând ca Jupiter să intre în Leu la finalul lunii iunie, în jurul datei de 30 iunie. Până la 21 iunie, accentul rămâne pe extragerea avantajelor acumulate în perioada Racului și pe gestionarea corectă a situațiilor influențate de Mercur, care se mișcă rapid și poate aduce atât oportunități, cât și corecții odată cu retrogradarea sa.

Intervalul este considerat unul în care vigilența și atenția la detalii pot influența evoluția personală și profesională.

Previziunile celebrei Neti Sandu

Pentru nativii Fecioară, perioada favorizează deplasările și activitățile care implică mișcare. Marte susține drumurile, examenele, cursurile și situațiile ce necesită prezența în instituții sau centre educaționale. Aceste contexte pot aduce progres profesional, vizibilitate și afirmare în fața superiorilor sau a publicului.

Zona carierei este puternic activată, ceea ce poate genera câștiguri, recunoaștere, premii sau îmbunătățirea statutului social. În plan personal pot apărea schimbări importante, inclusiv evenimente care modifică poziția socială sau direcția de viață.

Pentru unii nativi, perioada marchează o ascensiune după o etapă în care parteneriatele au creat blocaje. Acum, influențele se relaxează, iar evoluția devine mai fluidă, deschizând drumul către rezultate mai favorabile.

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