Neti Sandu: Zodia care își va cumpăra o casă sau o mașină nouă în luna iunie 2026

Astroloaga Neti Sandu a prezentat previziunile astrologice pentru intervalul 21 mai – 21 iunie 2026. Ea a punctat schimbările astrale care pot influența viața personală, deciziile importante și echilibrul emoțional al fiecărei zodii.

Neti Sandu a explicat că perioada aceasta vine cu energie de reînnoire. Fiecare schimbare astrologică aduce atât noi oportunități, cât și încheieri necesare. Potrivit acesteia, este esențial să observăm la timp când o etapă se încheie și să avem curajul de a începe alta într-un mod pozitiv și asumat.

Astroloaga a atras atenția și asupra faptului că tranzitul lui Jupiter prin Rac se apropie de final, după aproape un an în care această poziționare a favorizat acumulările, dezvoltarea personală și consolidarea unor aspecte importante din viață. Până la intrarea lui Jupiter în Leu, programată spre finalul lunii iunie, perioada rămasă ar trebui folosită pentru a valorifica tot ceea ce a adus acest tranzit.

În același timp, Neti Sandu a subliniat că intervalul de până pe 21 iunie este unul sensibil și din perspectiva influenței lui Mercur. Planeta favorizează acum dinamismul, comunicarea și apariția unor oportunități rapide. Însă deciziile luate în grabă sau greșelile făcute în această etapă pot avea consecințe mai târziu.

Zodia Rac – achiziție importantă

Potrivit cunoscutei astroloage, începutul lunii iunie aduce un context astral favorabil schimbărilor importante și deciziilor curajoase. Odată cu influențele pozitive ale lui Jupiter și intrarea lui Mercur într-o zonă avantajoasă, mulți nativi pot face pași semnificativi în plan personal și profesional.

Achizițiile importante sunt printre cele mai favorizate aspecte. Nativii din Rac pot cumpăra o mașină sau pot investi în locuință și confort personal. Pentru unii, perioada aduce șanse de avansare și proiecte noi. Unele planuri pot prinde contur mai repede decât se așteptau.

Neti Sandu a precizat că succesul depinde însă și de curajul de a profita de oportunitățile apărute. Contextul actual oferă susținerea necesară pentru decizii importante și începuturi promițătoare.

Totodată, perioada poate aduce tensiuni în relațiile de prietenie sau în cercurile apropiate. Motiv pentru care, unele persoane ar putea simți nevoia să se distanțeze de oamenii care le consumă energia ori creează conflicte inutile.

În plan profesional, influența lui Saturn vine cu mai multe responsabilități și cu un ritm mai strict. Acest lucru poate crea impresia unor blocaje sau întârzieri. Chiar și așa, prezența lui Jupiter în această zonă continuă să ofere stabilitate și sprijin, amplificând șansele de evoluție pe termen lung.

