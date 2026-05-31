Zodia care va fi bolnavă pentru următorii 3 ani, începând din iunie 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu

Perioada următoare vine cu schimbări importante pentru toate zodiile, însă una dintre ele trebuie să acorde o atenție specială sănătății. Neti Sandu a indicat că astrele arată anumite dezechilibre ignorate până acum pot ieși la suprafață, iar prevenția și controalele medicale nu ar trebui amânate. În același timp, configurațiile astrale aduc și oportunități de dezvoltare, ceea ce face ca această etapă să fie una a transformărilor și a deciziilor importante.

În astrologie, fiecare schimbare de poziție a unei planete marchează atât începuturi, cât și încheieri de capitole. Viața funcționează într-un ritm continuu de tranziții, iar succesul depinde de capacitatea de a observa momentul potrivit pentru a renunța la ceea ce nu mai este util și pentru a îmbrățișa noile oportunități.

Ce probleme vor avea scorpionii

Ne aflăm aproape de finalul tranzitului lui Jupiter prin Rac, un ciclu care s-a întins pe parcursul ultimului an și care a adus lecții, experiențe și șanse de creștere. Până la sfârșitul lunii iunie, când Jupiter va păși în Leu, este recomandat să fie valorificate toate avantajele acumulate în această perioadă.

Pentru Scorpioni, Marte activează sectorul relațiilor și al colaborărilor, ceea ce poate genera discuții aprinse sau situații tensionate în parteneriate. Chiar și așa, nativii au resursele necesare pentru a depăși obstacolele și pentru a transforma provocările în avantaje. Unele persoane influente sau parteneri de încredere le pot oferi sprijin valoros.

Cel mai sensibil aspect rămâne sănătatea. Saturn indică necesitatea unei atenții sporite asupra stilului de viață, deoarece neglijarea unor semnale poate conduce, în timp, la probleme mai serioase. În plan financiar, există șanse de recuperare a unor sume restante și oportunități legate de investiții importante. Perspectivele generale sunt promițătoare, iar posibilitățile de progres sunt numeroase.

