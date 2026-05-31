Test IQ exclusiv pentru genii | 2+7=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Andreea Stăncescu 31/05/2026 | 17:31
Rezolvă ecuația matematică
Astăzi am pregătit un nou test care să vă provoace. Deși la prima vedere, acest exercițiu pare extrem de simplu, mulți oameni se grăbesc să ofere un răspuns și ajung să greșească. Este un test de logică și atenție care pune la încercare capacitatea de observare și gândirea creativă. Deși implică o ecuație matematică elementară, soluția nu este atât de evidentă pe cât pare.

Provocarea pornește de la următoarea ecuație realizată din bețe de chibrit: 2 + 7 = 5. Evident, egalitatea este greșită. Sarcina este să muți un singur băț de chibrit astfel încât ecuația să devină corectă. Mulți încearcă să schimbe cifrele sau să modifice rezultatul, însă cheia rezolvării se află în semnele matematice.

Acest tip de puzzle demonstrează că inteligența nu înseamnă doar calcule rapide, ci și capacitatea de a privi o problemă dintr-o perspectivă diferită. Uneori, soluția este chiar în fața noastră, dar o observăm doar dacă suntem suficient de atenți la detalii.

Dacă privești cu atenție, poți muta un singur băț din semnul „+”, transformându-l în „-”. În același timp, bățul mutat este folosit pentru a adăuga un semn minus în fața cifrei 5. Astfel, ecuația devine: 2 – 7 = -5, iar această egalitate este perfect corectă din punct de vedere matematic.

Nivelul de IQ

  • IQ 101-110: nivel mediu, întâlnit la aproximativ 25% din populație. Persoanele din această categorie pot finaliza studii superioare, deși uneori au nevoie de mai mult efort și perseverență.
  • IQ 111-120: inteligență peste medie, prezentă la circa 12% din populație. Rezultatele academice și profesionale sunt, de regulă, foarte bune.
  • IQ 121-130: nivel ridicat de inteligență, atins de aproximativ 6% dintre oameni. Persoanele din această categorie învață ușor și obțin frecvent performanțe remarcabile.
  • IQ 131-140: scor foarte mare, întâlnit la mai puțin de 3% din populație.
  • IQ peste 140: nivel asociat geniilor, reprezentând aproximativ 0,2% din populație.

