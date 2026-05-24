Test de perspicacitate | Găsiți cele două pisici ascunse în această fotografie alb-negru

Dragi cititori, CANCAN.RO vă provoacă astăzi la un exercițiu de atenție și observație fină. În această ilustrație clasică, aparent banală, se ascund două pisici pe care doar cei cu privirea ageră le pot descoperi.

La prima vedere, scena pare liniștită — un bărbat citește, o femeie stă pe fotoliu, iar o fetiță se joacă pe covor. Totuși, desenul ascunde detalii subtile care transformă imaginea într-un adevărat test de perspicacitate.

Test de perspicacitate

Astfel de provocări vizuale stimulează concentrarea și memoria, obligând privirea să caute dincolo de aparențe.

Găsiți cele două pisici ascunse în această fotografie alb-negru

Cei care au reuşit să găsească soluţia sunt felicitaţi şi aplaudaţi. Iar pentru cei care încă încearcă, iată rezolvarea.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

