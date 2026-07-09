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TEST IQ | Câte diferențe poți găsi între băiatul din dreapta și cel din stânga?

De: Andreea Stăncescu 09/07/2026 | 10:34
TEST IQ | Câte diferențe poți găsi între băiatul din dreapta și cel din stânga?
Găsește diferențele între cei doi băieți
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Astăzi am pregătit un nou test care să vă provoace și să vă pună la încercare spiritul de observație. Aveți de găsit câteva diferențe dintre cele două imagini, însă trebuie să vă încadrați într-un timp limită. 

Provocările de tip „găsește diferențele” continuă să fie printre cele mai apreciate exerciții de atenție și concentrare. La prima vedere, cele două imagini par identice, însă, în realitate, între ele se ascund trei mici diferențe care pot fi observate doar de cei cu un ochi atent la detalii. Regulile sunt simple: priviți cu atenție cele două imagini și încercați să descoperiți toate diferențele în cel mai scurt timp.

Găsește diferențele între cele două imagini

Unele modificări pot ieși imediat în evidență, însă altele sunt mult mai discrete și necesită răbdare, atenție și o analiză atentă. De aceea, este important să nu vă grăbiți și să comparați fiecare element din imagini.

Astfel de exerciții sunt recomandate persoanelor de toate vârstele, deoarece stimulează activitatea creierului și contribuie la dezvoltarea capacității de concentrare. În plus, ele pot îmbunătăți memoria vizuală, viteza de reacție și abilitatea de a observa detalii pe care, în mod normal, le-am putea trece cu vederea.

Specialiștii susțin că rezolvarea frecventă a puzzle-urilor vizuale reprezintă o metodă eficientă de antrenare a minții. Pe lângă faptul că oferă câteva momente de relaxare, aceste provocări îi determină pe participanți să fie mai atenți și mai rapizi în procesarea informațiilor vizuale.

Priviți încă o dată imaginile și verificați dacă ați identificat toate cele trei diferențe. Dacă ați reușit, felicitări! Aveți un spirit de observație foarte bine dezvoltat. Dacă nu ați descoperit toate diferențele, nu vă descurajați. Cu cât veți rezolva mai multe astfel de provocări, cu atât vă veți îmbunătăți atenția, memoria și rapiditatea în identificarea detaliilor ascunse.

Rezolvarea testului

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