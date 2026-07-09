Caz rarisim la Evaluarea Națională 2026. Simțindu-se nedreptățit că a luat 3.00 la română și 2.00 la matematică, un elev de la Școala „Petrache Poenaru” din București a făcut contestație la ambele materii. Ce note a primit după

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, publicate după soluționarea contestațiilor, au adus motive de bucurie pentru unii elevi, însă și surprize neplăcute pentru alții. Un candidat care a sperat că își va mări notele în urma reevaluării lucrărilor a avut parte de un rezultat complet diferit de cel la care se aștepta, după ce una dintre notele sale a fost redusă.

Ministerul Educației a publicat miercuri, 8 iulie, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea tuturor contestațiilor depuse de candidați. Printre elevii care au aflat noile note s-a numărat și un candidat de la Școala „Petrache Poenaru” din București. Nemulțumit de rezultatele obținute inițial, acesta a contestat ambele lucrări, însă a avut parte de o surpriză când a văzut notele după reevaluare.

Inițial, acesta obținuse nota 3,00 la Limba și literatura română și 2,00 la Matematică, media fiind 2,50. Convins că reevaluarea îi va aduce puncte în plus, elevul a depus contestații la ambele discipline.

„M-au furat la corectura, sa moară tata!”, a spus elevul.

Rezultatul final a fost însă diferit de cel pe care îl anticipase. După recorectare, nota de la Matematică a rămas neschimbată, însă la Limba română aceasta a fost redusă de la 3,00 la 2,90. În consecință, media finală a scăzut de la 2,50 la 2,45, diminuându-i și mai mult șansele de admitere la un liceu cu medii ridicate.

Câte contestații au fost depuse

Potrivit datelor oficiale, au fost depuse 14.176 de contestații, reprezentând 4,79% din numărul total al lucrărilor, o scădere semnificativă față de anul trecut, când au fost înregistrate 19.101 contestații. În urma recorectării, notele au crescut pentru 8.696 de lucrări, au fost diminuate pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul altor 1.215 lucrări au rămas neschimbate.

Cele mai multe contestații au vizat proba la Limba și literatura română, unde au fost depuse 8.981 de cereri, urmată de Matematică, cu 4.888 de contestații.

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