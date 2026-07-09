Acasă » Știri » Caz rarisim la Evaluarea Națională 2026. Simțindu-se nedreptățit că a luat 3.00 la română și 2.00 la matematică, un elev de la Școala „Petrache Poenaru” din București a făcut contestație la ambele materii. Ce note a primit după

Caz rarisim la Evaluarea Națională 2026. Simțindu-se nedreptățit că a luat 3.00 la română și 2.00 la matematică, un elev de la Școala „Petrache Poenaru” din București a făcut contestație la ambele materii. Ce note a primit după

De: Andreea Stăncescu 09/07/2026 | 11:31
Caz rarisim la Evaluarea Națională 2026. Simțindu-se nedreptățit că a luat 3.00 la română și 2.00 la matematică, un elev de la Școala Petrache Poenaru din București a făcut contestație la ambele materii. Ce note a primit după
Ce note a obținut elevul după contestație
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, publicate după soluționarea contestațiilor, au adus motive de bucurie pentru unii elevi, însă și surprize neplăcute pentru alții. Un candidat care a sperat că își va mări notele în urma reevaluării lucrărilor a avut parte de un rezultat complet diferit de cel la care se aștepta, după ce una dintre notele sale a fost redusă.

Ministerul Educației a publicat miercuri, 8 iulie, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea tuturor contestațiilor depuse de candidați. Printre elevii care au aflat noile note s-a numărat și un candidat de la Școala „Petrache Poenaru” din București. Nemulțumit de rezultatele obținute inițial, acesta a contestat ambele lucrări, însă a avut parte de o surpriză când a văzut notele după reevaluare.

Inițial, acesta obținuse nota 3,00 la Limba și literatura română și 2,00 la Matematică, media fiind 2,50. Convins că reevaluarea îi va aduce puncte în plus, elevul a depus contestații la ambele discipline.

„M-au furat la corectura, sa moară tata!”, a spus elevul.

Rezultatul final a fost însă diferit de cel pe care îl anticipase. După recorectare, nota de la Matematică a rămas neschimbată, însă la Limba română aceasta a fost redusă de la 3,00 la 2,90. În consecință, media finală a scăzut de la 2,50 la 2,45, diminuându-i și mai mult șansele de admitere la un liceu cu medii ridicate.

Câte contestații au fost depuse

Potrivit datelor oficiale, au fost depuse 14.176 de contestații, reprezentând 4,79% din numărul total al lucrărilor, o scădere semnificativă față de anul trecut, când au fost înregistrate 19.101 contestații. În urma recorectării, notele au crescut pentru 8.696 de lucrări, au fost diminuate pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul altor 1.215 lucrări au rămas neschimbate.

Cele mai multe contestații au vizat proba la Limba și literatura română, unde au fost depuse 8.981 de cereri, urmată de Matematică, cu 4.888 de contestații.

CITEȘTE ȘI: Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00. S-a prezentat la ambele probe, dar a luat doar punctul din oficiu

Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul „Regele Carol I” din Ostrov s-au prezentat la BAC. Câți au promovat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului
Știri
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei…
Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în Dobrogea
Știri
Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în…
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris de două ori „colegii noștrii” într-o postare pe Facebook. Textul a fost corectat abia după ce Gândul a semnalat greșeala, la 11 ore de la postare
Gandul.ro
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris...
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Prosport.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi lideri
Adevarul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile...
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
Digi24
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot...
UE ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale
Mediafax
UE ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport.ro
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
Click.ro
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa...
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii care s-au făcut scrum
Digi 24
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii...
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Digi24
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Schimbare MAJORĂ la înmatricularea mașinilor noi. Ce trebuie să știe șoferii?
Promotor.ro
Schimbare MAJORĂ la înmatricularea mașinilor noi. Ce trebuie să știe șoferii?
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
De ce chelim? Vinovatul neașteptat ar putea fi în trusa de cosmetice
go4it.ro
De ce chelim? Vinovatul neașteptat ar putea fi în trusa de cosmetice
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris de două ori „colegii noștrii” într-o postare pe Facebook. Textul a fost corectat abia după ce Gândul a semnalat greșeala, la 11 ore de la postare
Gandul.ro
Mesaj agramat al conducerii PNL, declarată ilegală de instanță. Robert Sighiartău a scris de două...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai ...
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului
Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în Dobrogea
Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în Dobrogea
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Avertizare de vijelii în România, până la 2:00. Ce zone sunt afectate
Avertizare de vijelii în România, până la 2:00. Ce zone sunt afectate
Reducerea anului în LIDL: Produsul preferat al românilor, redus cu 83%. Costă doar 0.49 lei, începând ...
Reducerea anului în LIDL: Produsul preferat al românilor, redus cu 83%. Costă doar 0.49 lei, începând de astăzi
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Vezi toate știrile