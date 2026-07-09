Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în Dobrogea

Au fost momente de panică pentru turiștii de pe litoralul românesc! În plin cod galben de vreme rea în Dobrogea, plajele din Efore Nord au fost „măturate” de rafalele de vânt puternic.

Începând de miercuri, 8 iulie până vineri, 10 iulie, Dobrogea se află sub avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, furtuni, descărcări electrice, intensificări ale vântului și ploi torențiale. Vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, izolat de peste 30-40 l/mp.

Furtuna de nisipi a alungat turiștii de pe plajă

În urmă cu o zi, turiștii de pe plajele din Eforie Nord au fost goniți de o furtună puternică de nisip. Fenomenul a redus drastic vizibilitatea și a provocat panică generală în rândul oamenilor. Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, turiștii au fost luați prin surprindere de rafalele de vânt care au suflat direct dinspre mare spre uscat.

Reprezentanții salvamarilor din stațiune le-au interzis turiștilor să intre în mare și să utilizeze saltele sau colace conflabile, care pot fi luate ușor de curenți. De asemenea, le-au recomandat oamenilor să nu își riște viața încercând să recupereze obiecte pierdute în apă.

„Furtună de nisipi pe plajele din Eforie. Vântul a început să sufle cu putere dinspre mare spre uscat și poatea crea situații periculoase. Nu intrați în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile. Dacă ați pierdut un obiect gonflabil în apă, nu vă aventurați după el. Curenții și valurile vă pot pune viața în pericol. Supravegheați permanent copiii și respectați indicațiile salvamarilor”, a fost mesajul transmis de Salvamar Eforie Nord.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Joi, 9 iulie, în Dobrogea, sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe arii restrânse vijelii și grindină. Temperaturile maxime pe litoral se vor situa în jurul valorii de 24 de grade Celsius și minime între 15 și 19 grade.

Vineri, 10 iulie, vremea rămâne instabilă și răcoroasă, cu înnorări temporare, iar local vor fi averse și intensificări scurte de durată ale vântului. Temperaturile maxime pe litoral vor fi de cel mult 26 de grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius.

Începând de sâmbătă, 11 iulie, vremea începe să se încălzească. Maximele termice pe litoral vor fi între 30 și 31 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 16 și 20 de grade. Duminică, 12 iulie, pe litoral, valorile termice se vor încadra între 26 și 28 de grade Celsius, iar minimele termice se vor situa între 16 și 21 de grade. Apa mării are 24 de grade.

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