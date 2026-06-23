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Stațiunea din România unde o saramură de macrou costă doar 12 lei. Turiștii stau la cozi uriașe

De: Irina Vlad 23/06/2026 | 21:15
Stațiunea din România unde o saramură de macrou costă doar 12 lei. Turiștii stau la cozi uriașe
Stațiunea din România unde o saramură de macrou costă doar 12 lei. Turiștii stau la cozi uriașe
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În mijlocul sezonului estival, tarifele de pe litoralul românesc rămân în centrul atenției. Tot mai mulți turiști reclamă costurile mari pentru cazare, șezlonguri și restaurante, susținând că un sejul în stațiunile de la Marea Neagră din România a devenit mai costisitor decât o vacanță în străinătate. 

În Efori Nord, restaurantele tip autoservire sunt printre cele mai căutate de către turiști. Prețurile sunt considerabil mai mici față de restaurantele clasice, localurile fiind preferate în special de familiile numeroase și de turiștii care doresc să facă economie.

Deși prețurile au crescut și în aceste localuri, autoservirile rămân cea mai avantajoasă metodă de a lua trei mese pe zi pe litoralul românesc. De asemenea, unul dintre cele mai mari avantaje la aceste localuri este faptul că mâncarea este tot timpul proaspătă datorită fluxului mare de clienți.

Cozi uriașe la „împinge tava” de pe litoralul românesc

Pentru o imaginea de ansamblu asupra bugetului de vacanță, noi am făcut o listă cu variantele cele mai economice de la terasele cu autoservire din Eforie Nord. Meniul zilei de la „împinge tava” rămâne și în acest sezon cea mai economică variantă. El pornește de la 40-50 de lei și conține două feluri de mâncare și desert.

  • Mici porc-vită – 8 lei/buc
  • Piure – 8 lei/ porție
  • Orez – 8 lei/ porție
  • Pulpă de pui dezosată – 12 lei
  • Ceafă de porc la grătar – 13 lei
  • Iahnie de fasole – 15 lei
  • Fasole cu ciolan – 31 lei
  • Saramură de macrou – 12 lei
  • Ciorbă de burtă – 25 lei
  • Ciorbă de perișoare – 22 lei
  • Ciorbă rădăuțeană – 24 lei

„Părerea mea e că mai bună e autoservirea. Sunt mai multe produse, ai posibilitatea să alegi, le vezi şi şi preţurile sunt diferite faţă de restaurante”

„Mâncarea este de bună calitate, este în cadrul complexului hotelier, chiar bună: midii, calamar”.

„Ciorbiţele, tocăniţele, grătarele. Toate sunt produse foarte bune”

„Noi prânzul îl luăm, tot aşa, la astea şi ne-au plăcut foarte mult meniurile. Şi nu în acelaşi loc, în mai multe”, au spus clienții pentru observatornews.ro.

În paralel, turiștii care aleg confortul de a fi serviți la masă trebuie să scoată bani în plus din buzunar. În timp ce la stațiunile din sud la autoservire se poate mânca încă la prețuri accesibile, în localurile exclusiviste din nord o saramură costă între 60 și 260 de lei.

  • Lufăr – 106 lei/ 250g
  • Saramură – 60 – 260 lei
  • Calcan – 172 lei/ 250g
  • Hamsie – 43 lei/ 25 gr
  • Scrumbie – 61 lei/ 250g

Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026

Ce salarii au bucătarii din localurile din Mamaia în 2026. Câți bani primesc în acest sezon estival

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