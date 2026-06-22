Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026

A început sezonul estival 2026, iar stațiunea Mamaia își respectă cu sfințenie renumele de „Polul Opulenței”! Dacă în cluburile de fițe șampaniile de mii de euro curg în valuri, nici în zonele de „împinge tava” atmosfera nu este mai lejeră pentru portofelele turiștilor.

Românii sosiți la mare în această lună iunie au avut parte de un adevărat șoc când au trecut pe la vitrinele calde ale celebrelor autoserviri.

Cât costă un singur mic într-o autoservire din Mamaia

Un singur mic de porc și vită a ajuns să coste nu mai puțin de 8 lei! Da, ați auzit bine! Fără cartofi prăjiți, fără muștar inclus, o singură bucățică de carne tocată îți scoate din buzunar aproape 10 lei. Dacă vrei să îți potolești foamea cu o porție clasică de patru mici, trebuie să scoți din start 32 de lei, fără să pui la socotire garnitura sau băutura.

Nici restul meniului de la autoservirile din Mamaia nu este mai blând. Pentru o banală ciorbă de văcuță sau una de perișoare, turiștii trebuie să achite 22 de lei. Ciorba de pui a la grec și cea de burtă se vând cu 21 de lei,. Și supa de pui cu tăiței de casă costă 21 de lei. Până și opțiunea vegetariană, ciorba de legume, a ajuns la prețul astronomic de 16 lei.

Dacă vrei să treci la felul doi, prețurile explodează de-a dreptul, mai ales că multe preparate se vând la suta de grame! Vrei o pulpă de pui dezosată? Te costă 16 lei per 100g, adică o porție normală sare lejer de 35-40 de lei. Crapul prăjit ajunge la 17,5 lei suta de grame, iar coasta la cuptor se oprește la 17 lei (100g).

Cei care poftesc la sarmale trebuie să plătească 25 de lei pentru o porție de 5 bucăți (200g), în timp ce o simplă garnitură de varză călită sau iahnie de fasole costă15 lei. Chiar și faimoșii ficăței de pui (100g) sau ardeii umpluți (200g) te duc instant la 10 lei, în timp ce o bucățică de creier pane se vinde cu 7,5 lei.

Prețurile au explodat

Și în alte stațiuni s-au scumpit prețurile. În timp ce în Vama Veche atmosfera boemă rămâne accesibilă, fiind refugiul celor care vor să cheltuiască mai puțin (o bere la draft costă între 12 și 14 lei, cartofii prăjiți sunt doar 13 lei, iar porția de hamsii se oprește la 35 de lei), în Costinești lucrurile se complică. În stațiunea tineretului, o bere variază între 15 și 22 de lei, cartofii costă 16 lei, iar hamsiile pot fi savurate cu 38 de lei.

Surpriza totală vine însă din Venus și Jupiter! Acestea sunt zonele unde poți găsi cea mai ieftină bere de pe tot litoralul, prețurile pornind de la doar 9 lei și ajungând la maximum 15 lei, în timp ce cartofii prăjiți costă 14 lei. Pentru gurmanzi, o variantă excelentă este 2 Mai, unde porția de hamsii are cel mai mic preț de pe litoral, fiind doar 29 de lei!

La polul opus, comercianții din Mangalia au devenit extrem de pretențioși și concurează puternic cu Mamaia! Pe lângă faptul că o porție de hamsii a urcat la nu mai puțin de 48 de lei (iar berea la draft este 14-15 lei), stațiunea a stabilit un record absolut de-a dreptul revoltător pentru turiști: o singură cafea poate ajunge să coste nu mai puțin de 35 de lei!

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Ce salarii au bucătarii din localurile din Mamaia în 2026. Câți bani primesc în acest sezon estival