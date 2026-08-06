Casa visurilor prinde contur! Gina Pistol și Smiley au arătat cum arată șantierul

Gina Pistol și Smiley supraveghează intens lucrările construcției viitoarei lor case. Locuința este „la roșu”, însă prezentatoarea de la MasterChef știe deja cum va arăta camera ei și locul unde se va răsfăța.

Cu pași mici, dar siguri, Gina Pistol și Smiley se pregătesc să renunțe la vechiul cămin în care au locuit în ultimii ani. În prezent, cei doi locuiesc cu chirie în București, în timp ce construcțiile la noua casă avansează de la o zi la alta.

Gina Pistol și Smile, pregătiri intense pentru noua locuință

Recent, Gina Pistol a mers în inspecție pe șantier și a încărcat pe social media câteva imagini cu stadiul lucrărilor. Entuziasmată de evoluția proiectului și că totul prinde contur, ea a împărtășit cu prietenii virtuali unul din locurile speciale din viitoarea vilă.

Gina a ochit deja locul ideal pentru tabieturile ei. Este vorba despre un colț din viitoarea cameră în care știe sigur că își va organiza zona de beauty, unde își va face ritualul și rutina de îngrijire în fiecare dimineață – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Casa este încă la roșu, dar tu știi deja unde o să-ți faci ritualul dimineața”, a scris Gina Pistol din dreptul viitoarei ferestre a camerei sale.

Pe lângă viitoarea vilă din București, Gina Pistol și Smiley au cumpărat un teren la munte și își doresc să construiască acolo o casă de vacanță pentru familia lor. Terenul se află într-o zonă retrasă, exact așa cum și-au dorit, departe de zgomotul urban și de grijile cotidiene. Ea își dorește ca viitoarea casă să fie ridicată de la zero, din temelii, iar pe viitor, dacă timpul le va permite, să își creeze un mic colț de natură, înconjurat de diverse animale.

„Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbată-miu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem! Să o fac eu cum o simt și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet”, spunea Gina Pistol în urmă cu ceva timp.

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