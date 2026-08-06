Tiktokeriță din România, păcălită de bona filipineză. „Nu mi-a venit să cred”

Într-o postare pe TikTok, o creatoare de conținut din România și-a împărtășit public una dintre cele mai nefericite experiențe. Bona filipineză pe care a angajat-o i-ar fi furat mai multe lucruri din casă, apoi i-a tras o țeapă de zile mari și a lăsat-o baltă în mijlocul programului de lucru.

Recent, Maria Mincu, o creatoare de conținut din România, le-a povestit urmăritorilor săi întreaga pățanie. Vizibil dezamăgită de cele întâmplate, tânăra a explicat că bona filipineză nu ar fi avut niciun motiv să acționeze în maniera în care a făcut-o ea. Primea un salariu de 1.300 de euro, era angajată cu carte de muncă, era tratată cu respect, ca fiind parte din familia gazdă, beneficia de anumite zile libere și i se ofereau cadouri și atenții constant.

Cum a fost păcălită influenceriță de bona filipineză

Maria Mincu a tras un semnal de alarmă în spațiul public pentru toți părinții care au de gând să angajeze o bonă. După ce a cerut mărire de salariu și a fost refuzată, bona filipineză a plecat pe neașteptate, fără nicio explicație.

„Astăzi vă povestesc cum ne-a țepuit bona filipineză. În primul rând, am găsit-o pe un grup de Facebook și am crezut că totul este super, super ok. Salariul ei era unul foarte, foarte mare pentru o bonă filipineză, vă zic sincer. Avea 1.300 de euro când a plecat și nu mai vorbim de carte de muncă și așa (…) Ca și nivel de beneficii: la două săptămâni putea să primească inclusiv opt zile libere, pentru că noi plecam (…) Mânca cu noi, primea cadouri de la noi (…) Cearta de sâmbătă a început foarte simplu: a venit, ne-a cerut mai mulți bani (…) Iar nouă ni s-a părut halucinant, având în vedere că mânca cu noi, își lua mâncare acasă la ea de la noi”, a spus tiktokerița.

După plecarea „fulger” a bonei, Maria Mincu a descoperit că femeia avea obiceiul să fure anumite lucruri din casă – de la conserve de porumb până la detergent sau balsam de rufe.

„A făcut un scandal monstru și a plecat. Ne-a lăsat în mijlocul zilei, eu nu mă simțeam deloc bine, nu puteam să am grijă de bebe, pentru că efectiv aveam niște probleme de sănătate și chiar eram legumă, nu puteam să mă ocup (…) Ce am descoperit ulterior era că ea fura destul de mult din casă (…) Mă refer la produse: o conservă de porumb azi, o conservă de linte mâine. Am găsit apă în dispozitivul de săpun de mâini, am găsit detergentul folosit… au dispărut cei 5 litri. Făceam cumpărături poate și de 1.500 de lei la începutul săptămânii, iar la final nu mai era nimic. Am început să fim mai atenți și ne-am dat seama că ni s-a tras țeapă”, a mai spua creatoarea de conținut.

NU RATA: Un influencer celebru a murit după ce s-a înecat într-un lac din Thailanda. Și-a găsit sfârșitul în timp ce fugea de polițișt

Motivul pentru care influencerița Edda nu a fost lăsată să urce în avion: “Nu te poți îmbarca”