Cum își menține Elena Gheorghe silueta în vacanță. Artista își face toate poftele, dar respectă o regulă

Elena Gheorghe profită din plin de vacanța petrecută în Grecia, unde se relaxează alături de soț și de cei doi copii, Amelia și Nicholas. Artista se bucură de peisajele spectaculoase, de plajele însorite și de preparatele tradiționale grecești, însă nu renunță nici în concediu la obiceiurile care o ajută să își mențină silueta impecabilă.

Elena Gheorghe este cunoscută pentru silueta sa pe care o păstrează de mai mulți ani. Cu toate că este în vacanță în Grecia, ea respectă o regulă importantă.

Cântăreața recunoaște că nu se privează de bunătățile locale și gustă din preparatele specifice fiecărei taverne pe care o descoperă. Totuși, pentru a păstra un echilibru între răsfățul culinar și stilul de viață sănătos, își începe fiecare zi cu un antrenament la sală. Astfel, se poate bucura de vacanță fără grija kilogramelor în plus și fără să renunțe la micile plăceri gastronomice.

„Suntem pe o plajă superbă din Grecia, unde răsăriturile și apusurile sunt parcă rupte din Rai, tavernele te îmbie la fiecare pas, iar fiecare masă este o bucurie. Și da, îmi fac toate poftele, dar merg la sală zilnic, ca să pot păstra echilibrul”, a povestit Elena Gheorghe.

Ce spune Elena Gheorghe despre copiii săi

Pe lângă momentele de relaxare, escapada în Grecia i-a oferit Elenei Gheorghe și ocazia de a petrece timp de calitate alături de copiii săi, Nicholas și Amelie. Artista a mărturisit că îi privește cu emoție și observă cât de repede cresc, simțind că anii au trecut mult mai repede decât și-ar fi imaginat.

Deși fiul ei este deja mai înalt decât ea, iar fiica îi calcă pe urme și crește văzând cu ochii, Elena spune că, indiferent de vârsta pe care o vor avea, vor rămâne mereu copiii ei. Cântăreața este convinsă că familia va fi întotdeauna locul în care cei doi vor găsi sprijin, înțelegere și iubire necondiționată.

„«Soarele meu» și «Luna mea», așa cum îmi place să-i alint pe «cei mici», cresc mai repede decât aș fi vrut. Nico m-a întrecut de mult, iar Ame vine puternic din urmă. Timpul nu așteaptă pe nimeni. Dar un lucru îl știu sigur: brațele noastre vor rămâne mereu la fel de încăpătoare, indiferent cât de mari vor fi. Vor avea întotdeauna loc pentru ei, pentru visele lor și pentru fiecare alegere pe care o vor face în viață”, a adăugat artista.

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