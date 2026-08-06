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A luat 4,90 la titularizare, dar contestația i-a schimbat viața. Nota finală a uimit pe toată lumea

De: Andreea Stăncescu 06/08/2026 | 19:22
A luat 4,90 la titularizare, dar contestația i-a schimbat viața. Nota finală a uimit pe toată lumea
Ce notă a obținut după contestație / Sursa foto: Pexels
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O tânără de 21 de ani din Sibiu a trăit o adevărată răsturnare de situație după examenul de titularizare. Ceea ce părea inițial un eșec care îi putea schimba viitorul profesional s-a transformat într-o veste extraordinară, după ce nota obținută în urma contestației a crescut spectaculos.

Patricia Cristina Pandrea, absolventă care își dorește să devină învățătoare, a primit la afișarea primelor rezultate nota 4,90. Tânăra a rămas fără cuvinte, deoarece era convinsă că lucrarea sa fusese realizată mult mai bine și că punctajul nu reflecta deloc nivelul răspunsurilor oferite. Încrezătoare în munca depusă, a solicitat reevaluarea lucrării.

Ce notă a luat Patricia Cristina Pandrea după contestație

Șocul provocat de rezultatul inițial a fost atât de mare încât, pentru o perioadă, s-a gândit să renunțe la cariera pe care și-a dorit-o încă din copilărie. Dezamăgirea i-a afectat încrederea în propriile forțe, iar aceasta a luat în calcul chiar înscrierea la o altă facultate și schimbarea completă a drumului profesional.

„Când am văzut nota, am zis că nu se poate așa ceva, că nu are cum să fie adevărat. M-am corectat la sânge și trebuia să am o notă mai mare decât cea pe care am avut-o. Mi-am dat seama că lucrarea mea nu a fost corectată în adevăratul sens al cuvântului”, a povestit Patricia Cristina Pandrea, pentru Turnulsfatului.

Sursa foto: Facebook

Totul s-a schimbat însă în momentul în care au fost publicate rezultatele finale. După recorectare, lucrarea sa a fost evaluată cu nota 8,70, cu 3,80 puncte mai mult decât punctajul inițial. Emoțiile au fost copleșitoare, iar vestea a adus lacrimi de bucurie și un sentiment de eliberare după zile întregi de incertitudine.

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