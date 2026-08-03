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A început Bacalaureatul 2026, sesiunea de toamnă. Calendarul complet al probelor

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 10:47
A început Bacalaureatul 2026, sesiunea de toamnă. Calendarul complet al probelor
A început Bacalaureatul 2026, sesiunea de toamnă. Calendarul complet al probelor
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Bacalaureatul de toamnă a început, iar emoțiile au pus din nou stăpânire pe mii de absolvenți din toată țara. Pentru peste 33.000 de candidați, această sesiune reprezintă ultima șansă de a obține diploma mult dorită.

Luni, 3 august, startul a fost dat de probele de evaluare a competențelor, iar peste 5.500 de candidați au susținut evaluarea orală la Limba și literatura română. Este doar primul pas dintr-un examen care se va desfășura pe parcursul mai multor săptămâni și care va ține elevii cu sufletul la gură până la afișarea rezultatelor finale.

A început Bacalaureatul de toamnă

Calendarul stabilit de Ministerul Educației arată că evaluarea competențelor are loc în perioada 3-6 august, în timp ce probele scrise sunt programate între 10 și 13 august. Pentru mulți dintre candidați, această sesiune este ocazia de a recupera examenul ratat în vară și de a începe toamna cu diploma de Bacalaureat în mână.

La probele orale și la evaluările competențelor digitale, fiecare candidat este examinat de doi profesori, unul dintre aceștia fiind, de regulă, cadrul didactic care i-a predat disciplina respectivă. Dacă această variantă nu este posibilă sau există incompatibilități, profesorii sunt desemnați din alte unități de învățământ.

A început Bacalaureatul 2026, sesiunea de toamnă. Calendarul complet al probelor
A început Bacalaureatul 2026, sesiunea de toamnă. Calendarul complet al probelor

Spre deosebire de probele scrise, la evaluarea competențelor nu se acordă note și nici calificative de tip „admis” sau „respins”. Candidații primesc un nivel de competență, stabilit conform grilelor naționale și europene.

Reguli stricte pentru absolvenți

Există însă reguli stricte pe care absolvenții trebuie să le respecte. După ce primesc biletul de examen, acesta nu mai poate fi schimbat, iar accesul în sala de examen cu telefoane mobile, căști, dispozitive conectate la internet sau orice alt mijloc de comunicare este interzis. Cei care încalcă aceste reguli sunt eliminați imediat din examen, indiferent dacă au folosit sau nu dispozitivele respective. În plus, toate probele sunt monitorizate audio-video.

Pentru elevii cu dizabilități sunt prevăzute măsuri speciale. Aceștia pot beneficia de încă 10 minute atât pentru pregătirea răspunsului, cât și pentru susținerea probei, astfel încât să poată susține examenul în condiții adaptate nevoilor lor.

Așteptarea cea mare se va încheia pe 18 august, când vor fi afișate primele rezultate. Cei nemulțumiți vor putea depune contestații, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi publicate pe 24 august.

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