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Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust: ”E analfabet”

De: David Ioan 03/08/2026 | 11:35
Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust: ”E analfabet”
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Mircea Badea a comentat în termeni duri discuțiile apărute online între Florin Ristei și Speak, după ce cei doi au dezbătut regulile limbii române și folosirea literelor „î din a” și „â”. Prezentatorul TV a reacționat în cadrul emisiunii „În Gura Presei cu Mircea Badea”, unde a analizat secvențele care i-au fost recomandate pe rețelele sociale și care au stârnit controverse.

El a explicat că discuția a pornit de la afirmația lui Florin Ristei, potrivit căreia revenirea la folosirea literei „â” ar fi fost o invenție comunistă. Mircea Badea a respins categoric această idee și a criticat modul în care artistul a prezentat informația.

„Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni să le spunem, ca să nu le spunem altfel.”, a spus prezentatorul.

Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust

Mircea Badea a insistat că afirmațiile lui Florin Ristei sunt eronate și că subiectul necesită o documentare riguroasă.

„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv.”, a declarat Badea, subliniind că artistul ar fi transmis publicului o informație greșită.

Prezentatorul a continuat criticile, afirmând că Florin Ristei ar repeta lozinci fără o bază solidă.

„Nu-i nimic rău în asta, dar îl încadrez corect. Apare și prin reclame la bănci (…) vine Gigel ăsta, care nu are nici cea mai vagă idee, are câteva lozinci pe care le tot spune de ceva ani, sigur că sunt profitabile pentru el, are câteva lozinci, trebuie să zică neapărat asta cu comuniștii, a zis și de Iliescu, lui i se pare că e foarte drept și le comunică unor Gigei care intră în contact cu imaginile astea o prostie. O minciună și o prostie. Haideți să mai ascultăm încă o dată ce spune această formă de viață.”, a mai spus Mircea Badea.

”E analfabet”

În continuare, prezentatorul a explicat că litera „â” nu a fost introdusă de comuniști, contrar afirmațiilor lui Ristei.

„Nu este adevărat. â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta.”, a punctat Badea.

El a criticat și modul în care, în opinia sa, subiectele complexe sunt tratate în mediul online.

„Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Nu comuniștii, în 93, Iliescu, au venit cu chestia asta că bătrânii scriu, nu. Comuniștii ăia din anii 1950, crânceni. (…) Ăia au transformat limba română într-un fel comunistoid și neștiințific și incorect din multe puncte de vedere. În 93 Academia Română a zis să ne revenim inclusiv la nivel de â și sunt/suntem.”, a explicat prezentatorul.

La final, Mircea Badea a transmis că astfel de teme necesită o pregătire solidă înainte de a fi discutate public.

„Lăsați subiectele astea că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți. Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu, voi sunteți analfabeți.”, a încheiat acesta.

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