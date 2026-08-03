Ramona Olaru, din nou în centrul atenției! Cine este bărbatul alături de care s-a fotografiat pe plajă

Ramona Olaru a atras atenția în timpul escapadei sale pe litoral, unde a fost surprinsă alături de un personaj cunoscut din spațiul public. Fotografiile pe care asistenta de la „Neatza” le-a distribuit online au stârnit rapid curiozitatea urmăritorilor, care au început să se întrebe ce legătură există între cei doi.

Asistenta TV continuă să fie una dintre cele mai urmărite prezențe feminine din lumea mondenă. Aspectele legate de viața sa personală au stârnit de fiecare dată interesul publicului.

După mai multe relații care au ajuns în atenția presei, printre care și cea cu Steve Ant, poveste încheiată la scurt timp după ce cei doi și-au asumat public relația, vedeta revine în centrul atenției. De această dată, asistenta de la „Neatza” a fost surprinsă pe litoral alături de un bărbat cunoscut. Imaginile au alimentat rapid speculațiile fanilor.

Cine este bărbatul alături de care s-a afișat Ramona Olaru

Vedeta a împărtășit cu fanii momente din vacanța petrecută pe litoral, unde pare să se bucure de o perioadă de relaxare. Ea a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de Sergiu Califar, cei doi fiind surprinși într-o ipostază apropiată. Imaginea nu a trecut neobservată de urmăritori.

Fotografia publicată de Ramona Olaru a stârnit rapid reacții în mediul online. Apropierea dintre ea și Sergiu Califar i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă între cei doi există o relație mai mult decât una de prietenie. Vedeta nu a făcut însă nicio declarație care să clarifice natura legăturii dintre ei. Până în prezent niciunul dintre cei doi nu a confirmat că formează un cuplu.

Sergiu Califar este deja cunoscut în spațiul public. Numele său este asociat atât cu domeniul designului interior, cât și cu aparițiile televizate. Acesta a atras atenția publicului după participarea la un show de aventură. În afara proiectelor profesionale este pasionat de dans, activitate pe care o practică de mai mulți ani.

În trecut, Sergiu Califar povestea că se află într-o relație de mai mulți ani. Însă cea mai recentă apariție alături de Ramona Olaru a atras atenția celor care îi urmăresc. Fotografiile postate în mediul online au generat numeroase reacții și speculații, chiar dacă acestea nu reprezintă o confirmare că între cei doi ar exista o relație amoroasă.

Ramona Olaru își dorește echilibru și împlinire

Chiar dacă imaginile alături de Sergiu Califar au alimentat zvonurile legate de viața ei personală, Ramona Olaru vorbea, în urmă cu ceva timp, despre faptul că nu își dorește o relație doar pentru a nu fi singură.

După momentele mai puțin plăcute prin care a trecut în plan sentimental, vedeta spunea că a ajuns într-un punct în care își apreciază liniștea și că preferă să aștepte persoana potrivită decât să accepte o poveste care nu îi oferă echilibru și împlinire.

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