Ramona Olaru, mesaj impresionant pentru Aris Eram. Cei doi s-au pozat în ipostaze neașteptate

Aris Eram a împlinit vineri, 24 iulie, 23 de ani. Fostul concurent de la Survivor a primit mesaje emoționante în mediul online atât de la fani, cât și de la cei apropiați. Printre cei care i-au transmis un gând frumos în ziua aniversării sale a fost și Ramona Olaru.

Aris și Ramona Olaru sunt prieteni buni. Cei doi s-au apropiat la Super Neatza, acolo unde fiul Andreei Esca este din ce în ce mai prezent. În mediul online s-a speculat de multe ori că cei doi ar avea o legătură mai specială, însă cei doi au infirmat. Totuși, asistenta TV îl adoră pe tânăr, astfel că i-a transmis un mesaj impresionant. În plus, vedeta a publicat și o imagine neașteptată, despre care spune că a fost nerăbdătare să o facă publică.

Ramona Olaru, mesaj pentru Aris Eram

Aris Eram are o comunitate fabuloasă. El a devenit și mai cunoscut publicului în urma participării sale la Asia Express și Survivor, iar mai apoi prin intermediul apariției tot mai frecvente la matinalul Super Neatza. Acesta s-a integrat rapid, fiind apreciat de toți colegii de platou. Mai mult decât atât, el și Ramona Olaru au o legătură specială, iar asta s-a demonstrat de-a lungul timpului.

Cu ocazia zilei de naștere a colegului său, asistenta TV a postat un mesaj inedit. Vedeta a scris pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Story, o urare.

La muuulți ani, @arismelkior! De doi ani aștept să pun poza asta! I luv iu! (n.r. Te iubesc!), a scris Ramona Olaru pe Instagram.

Ce imagine a postat Ramona Olaru cu Aris Eram

Alături de urarea specială, Ramona Olaru s-a gândit să posteze și o imagine cu ei doi. Ea a recunoscut că de doi ani aștepta să facă fotografia publică, așadar a ales momentul perfect. Din poză se poate observa cum diva se află în brațele lui Aris, el o îmbrățișează fără ezitare. Nu este prima dată când cei doi se afișează într-o astfel de ipostază și asta pentru că Ramona și fiul Andreei Esca petrec adesea timp împreună, se distrează, fac TikTok-uri și se fotografiază.

VEZI ȘI: Ramona Olaru, escapadă de lux după aniversarea de 37 de ani. Unde a ales asistenta TV să se relaxeze

Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”