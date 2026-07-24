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Mutarea verii în NBA! LeBron James a ales-o pe Philadelphia 76ers

De: Irina Vlad 24/07/2026 | 19:08
Mutarea verii în NBA! LeBron James a ales-o pe Philadelphia 76ers
Mutarea verii în NBA! LeBron James a ales-o pe Philadelphia 76ers/ sursă foto: Profimedia
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După ce a avut nevoie de aproape o lună pentru a lua o decizie, LeBron James semnează un contract pe doi ani, în valoare de 8 milioane de dolari, cu Philadelphia 76ers.

Prin alegerea echipei Philadelphia 76ers, James se alătură pentru a patra oară unei echipe din NBA, în încercarea de a câștiga al cincilea titlu de campion NBA înainte de retragere. LeBron James speră să pună capăt unei perioade de 43 de ani fără titlu pentru Philadelphia 76ers, la fel cum a pus capăt unei serii de 52 de ani fără titlu pentru orașul Cleveland, când a câștigat campionatul alături de Cavaliers în 2016.

LeBron James a semnat un contract de 8 milioane de dolari cu Philadelphia 76ers

Aceasta ar putea fi ultima decizie pe care James o va lua vreodată ca jucător liber de contract, în momentul în care intră în cel de-al 24-lea sezon al său. Paul, în calitate de manager al lui LeBron James, a declarat despre clientul său că acesta acordă prioritate fericirii în baschet ca motiv pentru a părăsi Los Angeles Lakers. La scurt timp, reprezentanții Philadelphia 76ers i-au prezentat jucătorului o oferta bănoasă în acest sens.

LeBron se alătură unei echipe puternice din Conferința de Est, care îi are în componență pe conducătorul de joc Tyrese Maxey și pe extremul Jaylen Brown, proaspăt achiziționat — ambii jucători All-NBA în sezonul trecut —, precum și pe Joel Embiid, care a demonstrat anul trecut, în timpul playoff-urilor împotriva celor de la Boston, că este încă capabil să preia controlul unei serii și să o câștige pentru echipa sa.

LeBron James/ Profimedia

Echipa îi mai are în componență pe VJ Edgecombe pe poziția 2, pe Dean Wade pe poziția de power forward (care probabil va trece acum pe banca de rezerve), plus adâncime în lot cu Anfernee Simons, Ariel Hukporti și promițătorul debutant Labaron Philon Jr.

Prin LeBron, în Philadelphia 76ers se alătură un campion cu patru titluri și pe cel mai bun marcator din istoria ligii, care joacă în continuare la un nivel de All-Star, în ciuda faptului că, la vârsta de 41 de ani, intră în cel de-al 24-lea sezon din cariera sa în NBA, un record. Sezonul trecut, alături de Lakers, a înregistrat o medie de 20,9 puncte, 7,2 pase decisive și 6,1 recuperări pe meci, jucând în 60 de partide.

Potrivit experților, LeBron nu mai poate domina un meci (sau o serie întreagă de playoff) așa cum o făcea odată, dar poate atinge acel nivel pentru o perioadă scurtă — un sfert, o repriză — și poate conduce echipa spre victorie. A demonstrat acest lucru în playoff, când Lakers au jucat fără Luka Doncic și Austin Reaves, accidentați, împotriva echipei Houston, iar LeBron și-a asumat rolul său obișnuit de marcator principal și creator de ocazii de aruncare, conducând echipa Lakers către victoria în serie.

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