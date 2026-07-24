Tragediile continuă la „Marie Curie”. Încă un copil a murit în timp ce aștepta un loc la ATI

Încă un bebeluș a murit în timp ce aștepta un loc la viață în secția ATI a spitalului „Marie Curie” din București. Copilul avea doar o săptămână de viață și era diagnosticat cu o malformație cardiacă gravă.

Al doilea bebeluș care aștepta eliberarea unui pat la Terapie Intensivă de la spitalul „Marie Curie” a murit între timp, potrivit declarațiilor oferite de șeful secției de ATI, medicul Cătălin Cîrstoveanu.

Copilul avea doar o săptămână de viață, suferea de o malformație cradiacă gravă și era internat în Bacău, unde aștepta eliberarea unui loc în secția ATI de la „Marie Curie”. Acesta ar fi trebuit să ajungă la București pentru a beneficia de tratamentul care ar fi putut să-i salveze viața.

„De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 de pacienți, atunci suntem la maximum. Evident că nu au șanse la viață cei care sunt pe lista de așteptare, pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente”, a declarat Medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul pentru Copii „Marie Curie” pentru Antena 3.

Al doilea bebeluș a murit în timp ce aștepta eliberarea unui loc la ATI

În ultimele zilei, numărul de locuri de la ATI pentru nou-născuți de la spitalul „Marie Curie” a fost redus de la 27 la 22, după plecarea a 7 asistente: două dintre ele au demisionat, în timp ce altele au intrat în concediu medical sau de creștere copil.

Din cauza lipsei de locuri, spitalul a fost nevoit să refuze transportul unor cazuri extrem de grave din țară. Un nou-născut cu o malformație gravă din Constanța și un al doilea bebeluș din Bacău au murit deoarece nu s-a eliberat niciun pat la timp. În total, zece copii așteptau eliberarea unui pat la Terapie intensivă, numărul locurilor fiind extrem de limitat.

În urma celor întâmplate, Guvernul României a aprobat de urgență un memorandum pentru deblocarea a 22 de posturi de angajare pentru asistente la Marie Curie. Măsura a fost catalogată de anumiți medici ca fiind tardivă, deoarece va dura luni de zile până când personalul medical va fi angajat, testat și instruit, timp în care viața bebelușilor aflați în stare gravă rămâne în pericol.