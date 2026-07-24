Verdict amar pentru Lolrelai după șase ani de luptă în instanță cu medicul stomatolog! Decizia judecătorilor a revoltat-o: „Este total nedrept!”

După mai bine de șase ani de procese, dosarul care a ținut-o pe Lolrelai într-o luptă continuă cu medicul stomatolog pe care l-a acuzat că a drogat-o și violat-o a ajuns la final. Instanța a pronunțat decizia definitivă, iar bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fosta concurentă de la iUmor spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu poate privi verdictul ca pe o victorie. Din contră, este revoltată și susține că justiția a transmis un mesaj extrem de periculos. Vezi mai jos ce a declarat blondina!

După ani întregi în care a bătut la ușa instanțelor pentru a-și căuta dreptatea, Lolrelai a primis răspunsul final al magistraților. Medicul stomatolog pe care l-a acuzat că a drogat-o, după care a violat-o, a fost condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare pentru infracțiunea de viol, s-a mențiunt decizia judecătorilor de a i se plăti daune de 50.000 de euro și i s-a dat interdicție 5 ani să se aproprie de influenceriță . Cu toate acestea, blondina mărturisește pentru CANCAN.RO că pedeapsa este mult prea blândă și că, în realitate, nu simte că a câștigat această luptă.

Lolrelai: „Consider că am pierdut această luptă!”

Cu câțiva ani în urmă, Lolrelai a ajuns într-un cabinet stomatologic din incinta Policlinicii Titan, după ce medicul a contactat-o pe rețelele de socializare și i-a propus un detartraj în regim de barter. Vedeta a acceptat invitația și a mers la cabinetul acestuia, fără să bănuiască ceea ce avea să urmeze. Potrivit declarațiilor sale, medicul i-ar fi administrat o substanță care a făcut-o să își piardă cunoștința, iar ulterior aceasta la violat-o. (VEZI AICI MAI MULTE INFORMAȚII)

După ani de demersuri și lupte în instanță, cazul a ajuns la final, iar instanța s-a pronunțat printr-o decizie definitivă. La scurt timp după pronunțarea hotărârii definitive, Lolrelai a spus că în teorie se consideră învingătoare, deoarece medicul stomatolog a fost găsit vinovat, însă a ridicat un semnal de alarmă asupra întregii situații, care nu s-a încheiat așa cum ar fi fost firesc, după coșmarul pe care l-a trăit.

Consider că pedeapsa de 3 ani cu suspendare este total nedreaptă. Consider că, practic, instanța încurajează și alți oameni să urmeze exemplul căci nu vor păți nimic. Cu cât ai mai mulți bani poți plăti și nu vei păți nimic. Practic, pentru suma de 50.000 de euro poți oricând să drogezi, să violezi, să agresezi o femeie în România în 2026. Căci singurul lucru pe care l-ai de făcut în urma acestor acțiuni este să dai niște bani în rate. Consider că am pierdut această luptă. Consider că justiția a pierdut această luptă. În teorie sunt o învingătoare, căci mi-am demonstrat adevărul el fiind găsit vinovat. Însă pedeapsa nu face altceva decât să arate că nu ar fi meritat acești șase ani și ceva în care am vrut să-mi fac dreptate doar pe cale legală., a mărturisit Lolrelai pentru CANCAN.RO

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