Dan Negru reacționează în plină criză energetică. „A mai fost și va mai fi”

Dan Negru a comentat situația actuală din sectorul energetic și a făcut trimitere la un episod din istoria Marii Britanii. În opinia prezentatorului, ceea ce se întâmplă astăzi în România amintește de criza energetică prin care britanicii au trecut în anul 1973.

Omul de televiziune a intervenit în dezbaterea privind problemele din sistemul energetic și a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Dan Negru consideră că în jurul acestui subiect s-a instalat o stare de panică și a comentat recomandările făcute de autorități pentru reducerea consumului.

Ce mesaj a transmis Dan Negru

În mesajul său, Dan Negru a transmis că actualul context nu ar trebui privit ca un eveniment fără precedent. Prezentatorul este de părere că astfel de momente au mai existat de-a lungul istoriei și că societatea s-a confruntat în repetate rânduri cu crize și conflicte asemănătoare, inclusiv în România.

Pentru a-și susține punctul de vedere, acesta a amintit de măsurile adoptate în Marea Britanie în anul 1973, în timpul unei crize energetice. Dan Negru a explicat că autoritățile britanice au introdus atunci programul „Three-Day Week”, prin care consumul de energie electrică era limitat. Activitatea multor companii se desfășura doar trei zile pe săptămână, în încercarea de a reduce cererea de electricitate.

„Companiile, magazinele, firmele aveau voie să consume electricitate trei zile pe săptămână. Televiziunile își încheiau programul la ora 22. Străzile nu mai erau iluminate și oamenii aveau provizii mari de lumânări. Deci, a mai fost. Va mai fi…”, a scris Dan Negru într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Prezentatorul TV a comentat reacțiile generate de criza energetică

Referindu-se la oprirea recentă a Reactorului 1 de la Cernavodă, Dan Negru a susținut că o astfel de măsură nu reprezintă o premieră. Prezentatorul a amintit că centrala s-a confruntat cu o situație similară și în anul 2003. La acea vreme, pe fondul secetei, unul dintre reactoare a fost scos din funcțiune pentru aproximativ o lună.

În opinia sa, evenimente de acest fel au mai avut loc și în trecut. Motiv pentru care nu ar trebui privite ca fiind fără precedent.

„Doar că nu exista „fabrica de panică” de azi”, a mai subliniat omul de televiziune, sugerând faptul că oamenii sunt speriați de ceea ce s-a întâmplat în țara noastră în ultimele zile.

Dan Negru a făcut referire și la vizita pe care a efectuat-o, în urmă cu un an, la Termocentrala Ișalnița. Prezentatorul a reamintit că unitatea, care producea energie pe bază de cărbune, și-a încetat definitiv activitatea la 1 ianuarie 2026.

La momentul respectiv, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de închiderea termocentralei. El a susținut că argumentul legat de impactul asupra mediului nu justifică o astfel de decizie.

„Doar că ăștia care îmi spun acu’ să sting lumina sunt aceiași care s-au ofticat când am filmat centrala pe cărbune de la Ișalnița care era pe lista celor care urmau să fie închise ca să salvăm planeta și să protejăm urșii”, a mai menționat omul de televiziune în postarea sa.

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