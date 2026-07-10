Ce avere a făcut Dan Negru din televiziune. Mărturisirea surprinzătoare a prezentatorului

Dan Negru este unul dintre puținii oameni de televiziune care au reușit să transforme celebritatea într-o adevărată avere. După 35 de ani petrecuți pe micul ecran, prezentatorul a povestit fără perdea despre banii pe care i-a câștigat din televiziune. Deși mulți cred că succesul i-a adus milioane, realitatea din culise a fost cu totul alta.

Deși a fost ani la rând una dintre cele mai bine cotate vedete TV, Dan Negru a spus că nu a simțit niciodată că merge la muncă din obligație. Tocmai de aceea, privește fiecare sumă încasată ca pe un bonus venit din pasiunea pentru meseria sa.

„Îmi place ce fac și eu cred că fiecare leu pe care l-am câștigat în televiziune l-am găsit pe jos. Nu am avut un serviciu obligatoriu la care să mă fi dus vreodată. Câștigurile mele din televiziune sunt bani găsiți pe jos”, a spus prezentatorul.

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În spatele succesului din fața camerelor s-a aflat însă și o strategie pe termen lung. Vedeta a mărturisit că, încă de la 35 de ani, a înțeles că faima poate dispărea peste noapte, după ce i s-a sugerat că ar fi prea în vârstă pentru televiziune, deși realiza cele mai urmărite programe de Revelion.

„România se confruntă cu discriminarea de vârstă, iar televiziunea e un domeniu în care ea există. Larry King s-a apucat de televiziune la 50 de ani; până atunci era anonim. La noi asta ar fi fost imposibil. Aveam vreo 35 de ani, făceam deja revelioane de niște ani, toate lider de audiență, și un director al televiziunii la care lucram atunci a sugerat că ar trebui să fiu înlocuit cu cineva mai tânăr. Aveam 35 de ani!

În momentele acelea mi-am dat seama că piața media de la noi nu e zdravănă la cap și am investit în așa fel încât să pot rezista și atunci când vremurile vor fi grele. Mă uit la Carlo Conti, în zilele astea, la Sanremo. Suntem departe de lumea civilizată a televiziunii, dar ne credem păuni. Și curcanul se crede păun… ”, a declarat Dan Negru.

Momentul respectiv i-a schimbat complet perspectiva asupra banilor. În loc să trăiască exclusiv din notorietate, prezentatorul a ales să investească și să își construiască un plan de rezervă, convins că televiziunea nu oferă garanții pe termen lung.

Ce meserie a avut înainte

Înainte să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, Dan Negru a avut o meserie cu totul diferită. A absolvit un liceu economic și a lucrat ca contabil la Spitalul „Victor Babeș”, înainte de a face pasul către presă. În 1991 și-a început drumul la Radio Timișoara, iar trei ani mai târziu a debutat la TVR.

„Am terminat liceul Economic, un liceu greu înainte de ’89 și pentru că nu am intrat din prima la facultate am fost contabil. Apoi, m-am ținut doar de jurnalism, pe care încerc în anii ăștia să-l studiez mai bine printr-un doctorat la care am ajuns în anul trei. E de învățat la orice vârstă. Sunt cel mai vârstnic doctorand și în grupa mea sunt doar puști de 20 de ani. Colegii mei, doctoranzi, nici nu erau născuți când eu eram veteran deja în revelioane”, a spus el.

Din anul 2000, acesta a devenit unul dintre oamenii de bază ai Antenei 1, unde a prezentat unele dintre cele mai urmărite show-uri din România. Cariera i-a adus inclusiv recunoaștere peste hotare, fiind inclus în „Top Host European Broadcast”, după ce a prezentat simultan emisiuni de succes în România și Republica Moldova.

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