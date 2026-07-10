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Vlad Huidu, mărturisire sinceră despre despărțirea de Giulia: „Ea muncea foarte mult”

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 11:36
Vlad Huidu, mărturisire sinceră despre despărțirea de Giulia: „Ea muncea foarte mult”
Vlad Huidu, mărturisire sinceră despre despărțirea de Giulia: „Ea muncea foarte mult” / Sursa foto: Social media
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Deși sunt considerați unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din lumea mondenă, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au avut de înfruntat și provocări serioase de-a lungul căsniciei. Recent, cei doi au vorbit deschis despre perioada tensionată prin care a trecut relația lor și despre cum au reușit să depășească acele momente.

Prezenți în platoul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai la Antena 1, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au făcut mărturisiri despre parcursul relației lor și au rememorat o perioadă complicată pe care au traversat-o împreună.

Motivul pentru care Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au luat-o pe drumuri separate

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu se bucură de o familie unită, alături de cei doi copii ai lor. După mai bine de un deceniu de căsnicie, cei doi au devenit unul dintre cuplurile apreciate de publicul din România.

Cu toate acestea, povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de momente tensionate. La un moment dat, cei doi au trecut printr-o separare, provocată de diferențele dintre stilul de viață al artistei și nevoia lui Vlad de a petrece mai mult timp împreună și de a se bucura de activități comune în afara agendei profesionale.

„Noi ne-am separat pentru că eram într-o perioadă în care ea muncea foarte mult, era plecată de acasă, concerte în fiecare weekend aproape, chiar și în timpul săptămânii, iar eu voiam să mă distrez. Ea își dorea să stea acasă, să vedem un film împreună. Ea nu voia să mai iasă”, a declarat Vlad Huidu, în cadrul emisiunii.

Sursa foto: Social media

Despărțirea a survenit treptat

Cântăreața a spus că nu s-a gândit că perioada în care au fost distanțați va ajunge să afecteze relația lor. Ea nu se aștepta ca legătura dintre ei să se schimbe treptat.

„A luat-o fiecare pe drumul lui. Eu nu am crezut că o să fie ceva chiar atât de serios. M-am gândit că în câteva zile o să ne revedem și o să fie gata. Cred că nu eram pregătiți de o relație serioasă la momentul respectiv și cred că dacă nu s-ar fi întâmplat așa… nu aveam nicio șansă să ajungem astăzi aici”, a declarat Giulia Anghelescu.

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De ce s-au despărțit Vlad Huidu și Giulia Anghelescu. Ce s-a întâmplat la filmările Power Couple de la Antena 1

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