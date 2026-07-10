Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, ajunge pe scena Festivalului de la Ravello

Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta lui Daniel Jinga, va concerta pe 12 iulie 2026 la Villa Rufolo din Ravello, pe scena în aer liber, inclusă în programul celei de-a 74-a ediții a Festivalului Internațional de la Ravello. Evenimentul va încheia seria manifestărilor dedicate semestrului românesc al Anului Cultural România – Italia 2026.

Considerat al doilea cel mai vechi festival de muzică din Italia, după Maggio Musicale Fiorentino, Ravello Festival a avut un rol esențial în transformarea orașului Ravello într-un reper internațional al muzicii. Istoria sa își are începuturile în anul 1880, odată cu vizita compozitorului Richard Wagner la Villa Rufolo. Impresionat de frumusețea grădinilor, Wagner le-a asociat cu imaginea „grădinii magice a lui Klingsor”, concept care avea să contribuie la conturarea universului vizual al operei „Parsifal”.

Această legătură artistică a stat la baza înființării festivalului în 1953, când primele manifestări au fost dedicate creației wagneriene și susținute de Orchestra Teatro di San Carlo. De-a lungul deceniilor, scena panoramică a Villei Rufolo, aflată deasupra Mării Mediterane, a primit numeroase orchestre de prestigiu și mari artiști ai muzicii clasice internaționale, printre care Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, London Symphony Orchestra, Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Martha Argerich și Riccardo Muti.

Programul ediției din 2026 include 22 de evenimente muzicale, care reunesc concerte simfonice, spectacole de operă, creații baroce, jazz și recitaluri de muzică de cameră. Manifestările sunt programate în perioada 4 iulie – 5 septembrie, în spațiile reprezentative ale Villei Rufolo și ale orașului Ravello, având ca fundal peisajul spectaculos al Coastei Amalfitane.

Pe scena din Ravello vor urca personalități de elită

Debutul festivalului a avut loc pe 4 iulie, prin concertul susținut de Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sub conducerea dirijorului Daniele Gatti. Ediția se va încheia pe 5 septembrie cu apariția Freiburger Barockorchester, dirijată de Sir Simon Rattle, alături de violonista Isabelle Faust. Pe lista invitaților se regăsesc personalități importante ale scenei internaționale, precum Kent Nagano, Sir John Eliot Gardiner și Jordi Savall, alături de ansambluri simfonice de renume mondial.

Participarea Orchestrei Operei Naționale București la Festivalul de la Ravello confirmă aprecierea de care se bucură ansamblul românesc în peisajul muzical european. Concertul programat pe 12 iulie îl va avea ca invitat solist pe violonistul Alexandru Tomescu, care va interpreta Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor, „La Campanella”, de Niccolò Paganini. Artistul va cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, un instrument de patrimoniu național inclus în categoria Tezaur.

Seara muzicală va cuprinde și „Rapsodia Română nr. 2” de George Enescu, precum și Suita „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski.

Unul dintre cele mai importante festivaluri din Italia

Evenimentul face parte din programul Anului Cultural România – Italia 2026, inițiat și promovat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe, sub Înaltul Patronaj al președinților României și Republicii Italiene. Orchestra Operei Naționale București a inaugurat această inițiativă bilaterală în decembrie 2025, printr-un concert susținut la Teatro dell’Opera di Roma, iar revenirea sa în Italia marchează încheierea programului, după mai bine de 50 de manifestări organizate în diverse regiuni ale țării.

„Abia așteptam să ajungem la Ravello. Este un festival cu o tradiție și o greutate pe care le simți de îndată ce intri în amfiteatrul de la Villa Rufolo. Că se întâmplă acum, cu Alexandru Tomescu și cu Stradivariusul, e mai mult decât am fi putut visa”, a declarat dirijorul Daniel Jinga, manager general al Operei Naționale București. „Prezența Operei Naționale București la Ravello încheie, în mod firesc, parcursul Anului Cultural România – Italia 2026 care, prin peste 50 de evenimente desfășurate în șase luni, a adus în prim-plan excelența creației românești. Cultura creează punți durabile și lasă în urmă o moștenire care depășește durata unui program cultural”, a declarat Ambasadorul României în Italia, E.S. Gabriela Dancău.

Ajuns la ediția cu numărul 74 în anul 2026, Festivalul de la Ravello continuă să fie un punct de întâlnire pentru orchestre de prestigiu, dirijori consacrați și soliști de renume din spațiul cultural european. Specificul evenimentului este dat de locația spectacolelor, desfășurate pe scena în aer liber a Villei Rufolo, într-un decor spectaculos, suspendat între peisajul marin și arhitectura istorică a orașului.

Agenda festivalului cuprinde concerte programate în momente speciale ale zilei, precum apusul sau răsăritul, spectacole concepute exclusiv pentru acest cadru, dar și sesiuni introductive și întâlniri culturale organizate în clădirile istorice din Ravello.