Andreea Ibacka a plecat la mare după divorțul de Cabral. Cu cine își petrece timpul

Separarea dintre Andreea și Cabral Ibacka a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales după o relație care a durat aproape două decenii. În urmă cu câteva luni, cei doi au anunțat că au ales să meargă pe drumuri diferite, iar după despărțire, Andreea și-a găsit liniștea departe de agitația cotidiană.

Andreea și Cabral Ibacka au format unul dintre cuplurile apreciate din lumea mondenă, relația lor durând 18 ani. Împreună au construit o familie și au devenit părinții a doi copii, Namiko și Tiago.

Vestea separării a venit însă ca o surpriză pentru mulți dintre cei care îi urmăreau, întrucât cei doi nu au lăsat să se vadă public problemele din relația lor. Anunțul făcut de actriță a dezvăluit o parte mai puțin cunoscută a mariajului lor, care a durat 15 ani.

Andreea Ibacka și-a găsit liniștea alături de copiii săi

După perioada dificilă prin care a trecut, Andreea Ibacka a ales să petreacă timp alături de cei doi copii ai săi, pe litoral. Actrița pare să își găsească liniștea în momentele petrecute cu Namiko și Tiago, bucurându-se de clipe simple, dar importante alături de familie.

Cunoscută publicului încă din perioada aparițiilor sale în seriale românești, Andreea Ibacka a rămas de-a lungul anilor una dintre figurile apreciate din showbiz. Deși separarea de Cabral Ibacka a atras multă atenție, vedeta nu a transmis că ar fi interesată să înceapă o nouă relație.

În schimb, actrița a ales să se concentreze asupra copiilor săi și asupra timpului petrecut împreună. Într-o postare recentă, aceasta a subliniat cât de important este să se bucure de fiecare etapă din copilăria celor mici, amintind că momentele trecute nu mai pot fi recuperate.

„Copilăria lor se întâmplă acum. O singură dată”, a scris Andreea Ibacka, pe Instagram.

Motivul pentru care cei doi au ajuns la divorț

În momentul în care a făcut publică despărțirea de Cabral Ibacka, Andreea Ibacka a oferit și câteva explicații despre motivele care au dus la această decizie.

Actrița a precizat că separarea nu a fost cauzată de intervenția unei alte persoane în relația lor, ci de faptul că, după mulți ani petrecuți împreună, cei doi au ajuns la concluzia că drumurile lor nu mai sunt aceleași.

Chiar și așa, Andreea Ibacka a vorbit cu apreciere despre perioada petrecută alături de fostul său partener și a rememorat cu recunoștință momentele frumoase pe care le-au împărțit de-a lungul anilor.

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a transmis actrița.

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