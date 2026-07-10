Cristina Pucean, sinceră despre nesiguranțele sale. Ce parte a corpului o nemulțumea

Astăzi este una dintre cele mai admirate apariții din showbiz, însă puțini își imaginează prin ce nesiguranțe a trecut Cristina Pucean înainte de a ajunge să aibă încredere în ea. Mereu zâmbitoare și sigură pe imaginea sa, vedeta a făcut acum o mărturisire neașteptată și a spus ce complex a urmărit-o ani întregi.

Dansatoarea a recunoscut că, în perioada în care urca pe scenă la începutul carierei, era extrem de complexată de felul în care arăta. Mai exact, lipsa bustului îi crea un disconfort atât de mare, încât ajunsese să recurgă la un truc incredibil pentru a ascunde acest lucru în timpul spectacolelor.

Ce complexe a avut Cristina Pucean

Cristina Pucean a povestit despre acea perioadă și a dezvăluit ce făcea înainte de fiecare apariție în fața publicului. Dansatoarea a spus că se simte mai bine ca niciodată de când s-a îngrășat și a mai pus „cărniță” pe ea.

„Da, nu aveam sânii mari. De fapt, nu aveam deloc, aveam niște corcodele d-alea. Purtam câte 13 sutiene când dansam, ca să aibă din ce să se miște Cristina. N-ai idee cât mă bucur acum că m-am îngrășat și eu, că am și eu puțină slăninuță, că atunci mă rupeam, că nu aveam din ce să dau, știi”, a spus Cristina Pucean.

Întrebată care este secretul schimbării sale fizice, Cristina Pucean a mărturisit că nu a apelat la diete complicate și nici nu își impune restricții alimentare. Ea a spus că mănâncă absolut orice.

Bogdan de la Ploiești ar fi pus capăt relației

Dincolo de schimbările de imagine, Cristina Pucean a trecut și prin momente dificile în viața personală. Recent, dansatoarea a povestit că a suferit mult după Bogdan de la Ploiești și că el a decis să pună capăt relației. Aceasta a spus că nu are motive să îi poarte pică, în ciuda suferinței prin care a trecut.

„Nu am de ce să vorbesc urât despre un om pe care l-am iubit 4 ani de zile. Chiar după tot ce s-a întâmplat și tot ce am trăit și cât am plâns, în toate astea există și momentele frumoase, și amintirile pe care le avem împreună și chiar nu aș avea de ce să îl dușmănesc. Dacă el așa s-a gândit, că e mai bine pentru amândoi, nu am ce să îi reproșez, este alegerea lui, i-am respectat-o. Nu ai cum să stai într-o relație cu forța. Mergem înainte, asta e. Nu a fost să fie”, a declarat Cristina.

VEZI ȘI: Gestul neașteptat făcut de Albert NBN pentru Cristina Pucean. Acum totul e clar!

Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”