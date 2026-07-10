Echipa „Vocea României” s-a mărit în 2026. Cine s-a alăturat vedetelor cu greutate din PRO TV

Filmările pentru cel de-al 14-lea sezon al emisiunii „Vocea României” au început oficial, iar producția pregătește o nouă ediție care promite să aducă în prim-plan unele dintre cele mai bune voci din țară. Show-ul de la PRO TV revine cu aceeași formulă de antrenori apreciată de public, dar și cu elemente noi care vor influența desfășurarea competiției și strategiile folosite pe parcursul confruntărilor.

Noul sezon va păstra structura care a consacrat formatul internațional, însă producătorii pregătesc și o serie de modificări menite să aducă mai mult suspans în fiecare etapă a competiției. Printre noutăți se numără introducerea unor avantaje speciale și mecanisme de joc care vor putea influența alegerile antrenorilor și evoluția concurenților, ceea ce va transforma fiecare decizie într-un moment cu miză și mai mare.

Cine s-a alăturat vedetelor cu greutate din PRO TV

La pupitrul antrenorilor se vor afla din nou Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu, artiști care au făcut parte din cele mai recente ediții ale concursului și care vor încerca să formeze echipe cât mai puternice încă din etapa audițiilor pe nevăzute. De asemenea, Pavel Bartoș revine în rolul de prezentator, continuând colaborarea cu una dintre cele mai longevive și urmărite producții de divertisment din România.

Audițiile pe nevăzute vor rămâne punctul central al competiției, etapa în care antrenorii își aleg concurenții exclusiv pe baza calităților vocale, fără să îi vadă. După formarea echipelor vor urma confruntările și etapele eliminatorii, până la desemnarea marelui câștigător al sezonului.

Pe lângă competiția televizată, proiectul își continuă dezvoltarea și în mediul online, unde publicul va avea acces la imagini din culise și la conținut exclusiv realizat special pentru rețelele sociale. Conceptul „Vocea din online” revine și în acest an, urmând să ofere o perspectivă diferită asupra producției și asupra activității desfășurate în spatele camerelor de filmat.

În echipa „Vocea din online” se regăsesc și creatoarele de conținut Miruna Rumina și Ines Stana, care vor oferi publicului acces la imagini exclusive din culisele emisiunii. Dacă Miruna revine pentru al treilea sezon consecutiv în acest proiect, Ines Stana se alătură pentru prima dată universului „Vocea României”, urmând să surprindă atmosfera din spatele camerelor de filmat, emoțiile concurenților și momentele care nu ajung în edițiile difuzate la televizor.

Din echipa dedicată conținutului online face parte și Acoustic Boyz, trioul format din Denis, Paul și Robert. Cei trei creatori de conținut vor realiza materiale speciale din culise și vor aduce în prim-plan atmosfera competiției prin momente alături de concurenți, antrenori și prezentatorul Pavel Bartoș, completând astfel experiența digitală a noului sezon „Vocea României”.

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