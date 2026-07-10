Cât a plătit un turist pentru două ouă fierte, într-un restaurant din Eforie Nord. A crezut că nu vede bine prețul

În plin sezon estival, când majoritatea turiștilor se așteaptă la prețuri tot mai mari pe litoralul românesc, un meniu afișat în fața unei cunoscute autoserviri din Eforie Nord a atras atenția printr-un tarif considerat neobișnuit de mic. Este vorba despre porția de două ouă fierte, inclusă în oferta de mic dejun, care costă doar 8 lei, un preț pe care mulți l-ar considera greu de întâlnit în această perioadă.

În ultimii ani, costurile pentru o vacanță la mare au crescut constant. Scumpirile la energie, alimente, transport și salarii s-au reflectat și în meniurile restaurantelor și teraselor de pe litoral, astfel că turiștii au ajuns să plătească mai mult pentru aproape orice preparat. De la micul dejun și până la mesele principale, prețurile au înregistrat majorări față de sezoanele precedente, iar multe produse considerate cândva accesibile au devenit mai costisitoare.

Cât a plătit un turist pentru două ouă fierte, într-un restaurant din Eforie Nord

În acest context, oferta unei celebre autoserviri din Eforie Nord a stârnit interesul celor care au observat panoul amplasat la intrare. Meniul dedicat micului dejun cuprinde mai multe preparate clasice, la prețuri care rămân sub nivelul practicat în multe alte unități de alimentație publică de pe litoral.

Cel mai ieftin preparat din listă este porția de două ouă fierte, disponibilă pentru 8 lei. Diferența față de alte opțiuni din meniu este redusă, însă prețul este considerat atractiv în condițiile în care în multe restaurante un mic dejun complet poate depăși cu ușurință 30-40 de lei.

Potrivit panoului afișat la autoservire, meniul de mic dejun este servit zilnic între orele 07:30 și 10:00 și include mai multe variante. Două ouă ochiuri costă 9 lei, o omletă simplă este 10 lei, iar omleta cu cabanos are prețul de 13 lei. Pentru cei care preferă o variantă mai consistentă, omleta cu șuncă și cașcaval este disponibilă pentru 14 lei, iar omleta țărănească ajunge la 16 lei.

Lista este completată de crenvurști la 12 lei, roșii la 5 lei, telemea la 10 lei și cafea la doar 5 lei, preț care, de asemenea, este sub nivelul întâlnit în numeroase stațiuni de pe litoral, unde o cafea poate costa chiar și dublu.

Amplasarea sa într-o zonă intens circulată și politica de prețuri accesibile au făcut ca locația să rămână una dintre opțiunile preferate de familii și de cei care își doresc o masă rapidă fără costuri foarte ridicate.

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