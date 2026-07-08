Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă

Fiecare culoare a steagurilor arborate pe plajă transmite un avertisment important, care poate face diferența dintre o zi petrecută în siguranță în mare și una marcată de pericole și consecințe nedorite. Să înțelegi aceste steaguri este esențial pentru siguranța ta, indiferent dacă înoți, faci baie sau doar petreci timpul pe plajă. Iată ce înseamnă steagul roșu pe litoral și când nu ai voie să intri în apă.

Ce înseamnă fiecare culoare a steagurilor folosite de salvamari?

Steagul verde – plaja este sigură pentru înot

Atunci când pe plajă este arborat steagul verde, înseamnă că condițiile pentru înot sunt ideale. Marea este liniștită, fără curenți puternici, iar înotul este sigur pentru toată lumea, de la copii până la înotătorii experimentați.

Steagul verde invită la o zi fără griji în apă, la relaxare în valuri și la distracție pe plajă. Totuși, chiar și în aceste condiții este recomandat să rămâi atent, să urmărești eventualele schimbări ale vântului și ale mării și să înoți în zona delimitată de geamanduri.

Dacă te afli pe o plajă neamenajată, fără salvamari, este indicat să nu te îndepărtezi prea mult de mal și să fii atent la orice modificare a valurilor sau a vântului.

Steagul galben – pericol moderat

Steagul galben este arborat atunci când condițiile meteorologice sunt mai dificile pentru înotători, de regulă în cazul unui vânt de intensitate 3-4 pe scara Beaufort.

În aceste condiții:

valurile pot ajunge până la aproximativ 1,5 metri;

suprafața mării este într-o mișcare continuă;

valurile se sparg frecvent;

apare mai multă spumă la suprafață;

există curenți marini, deși nu foarte puternici.

Dacă te afli pe o plajă amenajată și este arborat steagul galben, se recomandă:

să intri în apă cu prudență;

să înoți aproape de țărm;

să nu te îndepărtezi de ceilalți înotători;

copiii și persoanele care nu înoată bine să evite intrarea în apă;

să respecți toate indicațiile salvamarilor și eventualele avertismente suplimentare.

Aceste măsuri te ajută să rămâi în siguranță în condiții de mare mai dificile.

Atunci când vântul ajunge la intensitatea 5 pe scara Beaufort, salvamarii evaluează situația și decid dacă arborază steagul galben sau pe cel roșu. Începând cu 6 Beaufort, este arborat întotdeauna steagul roșu.

Steagul portocaliu – pericol ca vântul să transporte echipamentele gonflabile în larg

Steagul portocaliu este arborat atunci când vântul bate dinspre țărm spre larg, iar valurile se deplasează în aceeași direcție. Acest steag indică faptul că este interzisă folosirea echipamentelor gonflabile, precum:

saltele pneumatice;

bărcuțe gonflabile pentru copii;

colaci și jucării gonflabile;

lebede și alte obiecte plutitoare.

În aceste condiții, vântul și curenții pot transporta foarte repede aceste obiecte în larg, împreună cu persoanele aflate pe ele, ceea ce poate crea situații extrem de periculoase.

Dacă te afli pe o plajă fără salvamari, nu este greu să observi când vântul bate dinspre uscat spre mare și când valurile se îndreaptă spre larg. Este important să știi că un astfel de vânt poate împinge rapid o saltea gonflabilă, o bărcuță sau o altă ambarcațiune ușoară departe de țărm, motiv pentru care trebuie luate măsuri de precauție.

În caz de urgență, poți apela numărul pentru situații de urgență 112.

Aproape în fiecare vară apar cazuri în care vântul poartă cu mare viteză în larg o saltea gonflabilă pe care se află un copil. În numeroase situații a fost nevoie de intervenția echipelor de salvare cu ambarcațiuni.

Prin urmare, dacă vezi steagul portocaliu sau observi că vântul și valurile împing obiectele plutitoare spre larg, cel mai sigur este să nu folosești echipamente gonflabile.

Ce înseamnă steagul roșu pe litoral – pericol major și interdicție de a intra în apă

Steagul roșu indică un risc foarte mare, provocat de valuri înalte și/sau curenți foarte puternici.

În aceste condiții, marea este extrem de periculoasă chiar și pentru înotătorii experimentați.

Atunci când este arborat steagul roșu, intrarea în apă este strict interzisă.

Acest steag este folosit atunci când valurile sunt foarte mari sau când curenții reprezintă un risc serios pentru înotători.

Cum recunoști condițiile periculoase pe o plajă fără salvamari

Cum recunoști valurile periculoase

Valurile mai înalte de 1,5 metri sunt considerate periculoase.

Dacă valurile vin rapid și se sparg violent imediat ce ajung aproape de țărm, fără să permită înotătorilor să își mențină echilibrul, înseamnă că marea este prea agitată pentru înot.

Dacă valurile produc cantități mari de spumă albă sau apa este foarte agitată, acestea sunt semne ale unui nivel ridicat de pericol.

Cum recunoști curenții marini periculoși

Dacă te afli în Grecia, există șanse să prinzi curenți marini periculoși, iar dacă te afli pe o plajă neamenajată, este important să îi recunoști și să te ții departe de apă. Iată câteva informații de folos:

Curenții de retur (Rip Currents)

Acești curenți subacvatici pot fi observați ca o fâșie îngustă de apă unde valurile nu se sparg, iar apa pare să se deplaseze rapid spre larg.

Această „bandă” fără valuri indică existența unui curent de retur.

Un astfel de curent poate trage înotătorii departe de țărm și reprezintă una dintre cele mai periculoase situații întâlnite pe plajă.

Curenții de lângă mal

Dacă observi că apa pare să fie trasă rapid înapoi spre mare sau dacă simți că îți este foarte greu să înaintezi împotriva curentului, trebuie să ieși imediat din apă.

Riscul de înec

Valurile care lovesc constant înotătorii, schimbările bruște ale direcției valurilor și curenții puternici pot provoca dezechilibru și înec.

Chiar și înotătorii experimentați pot fi puși în pericol în astfel de condiții.

Pe baza acestor semne, nu intra în mare atunci când observi astfel de condiții.

Alte culori ale steagurilor și semnificația lor

Clasificarea internațională include și alte steaguri.

Steagul roșu și galben

Atunci când sunt arborate împreună steagurile roșu și galben, ele indică o zonă de înot supravegheată de salvamari.

În acest perimetru:

înotul este permis;

salvamarii monitorizează permanent zona;

aceștia pot interveni rapid în cazul unui incident.

Aceste steaguri sunt întâlnite frecvent și în zonele destinate surferilor sau altor sporturi nautice.

Două steaguri roșii unul deasupra celuilalt

Dacă sunt arborate două steaguri roșii, unul peste celălalt, înseamnă că plaja este închisă, iar orice activitate în apă este interzisă deoarece condițiile sunt considerate prea periculoase.

Steagul mov

Steagul mov avertizează asupra existenței unor pericole biologice sau chimice în apă.

Acesta poate semnala prezența:

meduzelor;

bacteriilor;

substanțelor chimice periculoase;

altor organisme care pot afecta sănătatea oamenilor.

Dacă observi acest steag, evită contactul cu apa până când avertizarea este ridicată.

Pericolele din mare

Steagurile arborate pe plajă au rolul de a avertiza turiștii asupra diferitelor pericole care pot apărea în apă. Iată câteva dintre cele mai importante:

Valurile puternice și riscul de accidentare

Valurile înalte pot provoca accidentări, deoarece îi pot arunca pe înotători de pietre, stânci sau de fundul mării acoperit cu pietriș.

De asemenea, atunci când valurile sunt foarte dese și puternice, înotătorii își pot pierde respirația, ceea ce îi expune unui risc mare de înec.

Astfel de condiții sunt semnalate, de regulă, prin arborarea steagului galben sau roșu, iar înotul poate provoca accidente grave.

Algele marine

Algele marine pot deveni periculoase atunci când sunt prezente în cantități mari și sunt împinse spre suprafață de valuri.

Acestea pot îngreuna înotul deoarece se pot înfășura în jurul picioarelor sau brațelor.

Pentru multe persoane, această senzație poate provoca panică, iar dacă există și curenți puternici, riscul crește considerabil, deoarece mișcarea în apă devine și mai dificilă.

Curenții de retur

Curenții de retur sunt curenți subacvatici care pot transporta înotătorii la mare distanță de țărm.

Aceștia reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor produse pe plaje.

Steagurile roșii sau combinația roșu-galben pot indica zone unde astfel de curenți sunt prezenți și avertizează turiștii să fie foarte atenți.

Recomandări pentru siguranța pe plajă

Înoată doar în zonele special amenajate pentru înot, delimitate de geamanduri.

Dacă nu ești un înotător experimentat, alege plaje supravegheate de salvamari și rămâi în zona monitorizată de aceștia.

Optează pentru plaje unde intrarea în apă este lină și treptată.

Protejează-te de soare folosind cremă cu factor de protecție, reaplic-o periodic și consumă suficiente lichide pentru a evita deshidratarea.

Evită să înoți singur. Este mai sigur să intri în apă împreună cu alte persoane sau în apropierea altor înotători.

Dacă mergi în apă mai adâncă, folosește colaci sau alte dispozitive plutitoare în culori vii. Acestea sunt mai ușor de observat de către salvamari în cazul unei situații de urgență.

Respectă toate indicatoarele și semnificația steagurilor de pe plajă.

Dacă te afli pe o plajă fără salvamari, încearcă să identifici singur semnele care indică pericole precum vântul puternic, valurile mari sau curenții.

Siguranța copiilor

Copiii nu trebuie lăsați niciodată nesupravegheați.

Aceștia trebuie să înoate doar în zone sigure și să fie în permanență supravegheați de un adult atunci când se află în apă.

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